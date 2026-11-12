Guardiola no está solo: un extécnico de Cristiano irrumpe en la carrera por suceder a Pochettino

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Todo el mundo en Estados Unidos habla de Pep Guardiola, y todos esperan que sea el sucesor de Mauricio Pochettino, pero entre bastidores hay un nuevo nombre que ha irrumpido con fuerza en la lista de prioridades, un nombre que posee una gran experiencia internacional, que sabe cómo dirigir selecciones en los grandes torneos y que podría cambiar todos los cálculos en la carrera por encontrar un nuevo entrenador para la selección estadounidense.

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Según informó la cadena "talkSPORT", la Federación de Fútbol de Estados Unidos no tiene únicamente a Guardiola sobre la mesa de negociaciones, sino que ha incorporado un nuevo nombre a la lista de candidatos: Roberto Martínez, exentrenador en la Premier League y antiguo seleccionador de Bélgica y Portugal.

Este giro se produce en un momento en el que Pochettino parece encaminado a dar el salto al Manchester United, uno de los gigantes de la Premier League, tras haber alcanzado un acuerdo inicial para ocupar el lugar de Michael Carrick, destituido de su cargo después de una serie de resultados catastróficos.

Los responsables del proceso de cambio en la dirección deportiva en Estados Unidos desean, en primer lugar, hacerse con los servicios de Guardiola, un movimiento que supondría un sueño hecho realidad. No obstante, al mismo tiempo son conscientes de la dificultad de convencer al técnico español de interrumpir su descanso, por lo que han empezado a estudiar alternativas serias, y Martínez ha sido el nuevo nombre que se ha impuesto con fuerza.

Cabe recordar que el entrenador español Pep Guardiola no dirige a ningún equipo desde el verano pasado, cuando abandonó el Manchester City tras una década en el club, una década en la que forjó una historia inolvidable, ganando seis títulos entre la Premier League y la Champions League, y está considerado uno de los mejores entrenadores de la historia. Además, logró tres títulos consecutivos de liga con el Barcelona y el Bayern Múnich.

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Pero Guardiola es la opción preferida de la Federación estadounidense, y su nombramiento supondría su primera experiencia en el mundo de las selecciones, un reto completamente nuevo en la trayectoria de un técnico que lo ha ganado todo a nivel de clubes.

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En cuanto al nuevo nombre, Roberto Martínez, posee lo que a Guardiola le falta: una verdadera experiencia internacional. Ya ha dirigido a las selecciones de Bélgica y Portugal, de las que se marchó tras sus eliminaciones en el Mundial del verano pasado. Es un entrenador que sabe muy bien cómo tratar a las grandes estrellas, cómo construir una selección capaz de competir en los grandes torneos y cómo gestionar un vestuario repleto de culturas diferentes.

La experiencia de Martínez con la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo durante el Mundial de 2026 es uno de los episodios más destacados de su carrera como entrenador, ya que dirigió a la selección portuguesa en el torneo más grande del mundo, apoyándose en Ronaldo no solo como goleador y líder dentro del campo, sino como símbolo de experiencia y liderazgo dentro del vestuario.

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Y aunque el recorrido de Portugal en el Mundial terminó con una eliminación que empujó a Martínez a marcharse después, su experiencia con Ronaldo confirmó su capacidad para liderar una selección que cuenta con una estrella de la talla de la leyenda portuguesa, y para lidiar con toda la presión mediática y de la afición que lo rodea, una experiencia que podría resultar decisiva si asume el mando de la selección estadounidense en la próxima etapa.

Con todo, el asunto no será tan sencillo para los responsables estadounidenses en el caso de Guardiola, ya que antes de su salida del Manchester City insinuó su intención de tomarse un descanso del fútbol.

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Y pese a su marcha del club, Guardiola mantuvo su apoyo al Manchester City en los últimos meses, y dirigió un emotivo mensaje a la afición tras la condena al City por todos los cargos de irregularidades financieras en la Premier League en septiembre.

Si Guardiola asumiera el mando de la selección estadounidense, podría estar presente en la banda a tiempo para la Copa Oro de la Concacaf el próximo verano, un torneo que sería su primera prueba real al frente del combinado.

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Pero la entrada en escena de Martínez plantea una nueva pregunta: ¿prefiere la Federación estadounidense arriesgarse con un gran nombre sin experiencia internacional, o elige a un entrenador que conoce bien el camino de las selecciones?

La respuesta podría cambiar el rostro del fútbol estadounidense durante los próximos años, pues la elección esta vez no será un simple nombramiento de entrenador, sino una declaración sobre la identidad de la selección estadounidense de cara al Mundial de 2030.