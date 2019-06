Guardiola: "Neymar es extraordinario, pero no sé si..."

El técnico del City da una extensa entrevista en la que analiza su carrera

Pep Guardiola no daba entrevistas, pero en tiempos recientes ha cambiado su estrategia personal. Ha concedido una muy extensa conversación al diario 'Ara' en la que afronta temas importantes para él, como la política, y también habla largo y tendido de fútbol. En la conversación, por supuesto, aparece el nombre de Neymar, que estos días es tendencia en el orbe barcelonistas.

"Neymar es un jugador extraordinario, pero no lo sé. Es como si yo volviera ¿sería lo mismo? Yo no soy el mismo y no sé si el Neymar sería el mismo. Ahora bien, es muy bueno, nadie lo duda", explica Guardiola cuando le preguntan sobre una hipotética vuelta del brasileño. Un poco antes en la misma entrevista, no se cortó en elogiar al atacante. "El talento individual que se acerca más al de Messi es el de Neymar, sobre todo entonces, de creatividad, en una edad buena", relata cuando compara el de Luis Enrique con el que fue suyo.

Aunque fue en aquella época cuando los críticos barcelonistas empezaron a ver un repliegue en el estilo, Guardiola solo ve matices: "Probablemente bajaron un poco más las líneas que en nuestra época, que éramos unos locos que empujar todas las pelotas arriba. Pero en ataque posicional eran igual de buenos, y a la contra te mataban. Añadieron un concepto de contraataque largo. Nosotros hacíamos contragolpes cortos, y al Barça hacían unos contragolpes de 30-40 metros imparables".

Guardiola repasa su carrera y se siente satisfecho de haber podido instalar su filosofía lejos de Barcelona: "Lo que me gusta más es haber podido discutir con aquellos que decían que no se podía jugar así en , o ahora en la Premier, con el Silva, Bernardo Silva, Sterling o Agüero, todos de metro veinte [ríe]. Y lo hemos hecho. Recibiendo pocos goles y dominando desde el juego posicional. Somos el equipo al que chutan menos jugando a 40 metros del área. Y las dos ideas base (presionar arriba y salir por detrás) son las mismas del filial del Barça que cogimos en Tercera"

Y, tras renovar con el City, admite que es un lugar en el que se encuentra como en casa. "Lo tengo todo, sinceramente he encontrado todo lo que necesitaba. Vaciarse no es sólo haber ganado mucho o estar con unos mismos jugadores durante mucho tiempo. Trabajar en casa desgasta mucho más, las emociones son más intensas, las ruedas de prensa más duras. En Alemania no me pasó. Y en Manchester tengo a Txiki, que es la persona más importante de mi carrera porque confió en mí cuando no era nadie. Estoy muy protegido. Tengo a Ferran, que a veces dices "¿Cómo puede ser así de frío?", pero a la vez gestiona con una precisión brutal", cuenta Guardiola.

Manchester es un pequeño oasis, pero también tiene su dureza: "Cuando gano soy bueno, cuando pierdo soy malo. Esto ocurre en todas partes, pero el club somos tres o cuatro personas que decidimos en el área deportiva, y no existe el ruido de 18 directivos. Renové porque tenemos un equipo joven, tengo todo lo que puedo desear para hacer mi trabajo. Aquí [Barcelona] no volveré, en Alemania tampoco. ¿Dónde podré tener unas instalaciones tan buenas para disputar una liga tan bonita como la Premier?