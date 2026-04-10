Pep Guardiola, técnico del Manchester City, resaltó la importancia del partido contra el Chelsea el domingo en Stamford Bridge, en la 32.ª jornada de la Premier League.

El City es segundo, a nueve puntos del Arsenal, con un partido menos. El Arsenal aún visitará al United, duelo que puede definir el título.

En la víspera del encuentro, Guardiola afirmó: «Debemos sumar muchos puntos para mantener nuestras opciones de ganar la Premier League. Tenemos muchas tarjetas amarillas, lo que refleja la intensidad con la que jugamos».

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El técnico añadió: «Necesitamos sumar puntos ya; esta temporada hemos sido irregulares y dejamos escapar muchos, así que no podemos fallar más».

Sobre las lesiones, añadió: «Rúben Dias mejora, pero no jugará el domingo contra el Chelsea; John Stones entrenará hoy de forma parcial y Gvardiol aún necesita tiempo para recuperarse».

Sobre Bernardo Silva, admitió estar molesto porque el jugador aún no le ha comunicado su decisión de futuro, pese a haberle pedido ser el primero en saberla..

Es un jugador excelente en todos los aspectos. Ha jugado muchos partidos en nueve años juntos, casi nunca se lesiona y casi nunca se pierde un encuentro. Puede actuar en varias posiciones y lee el partido con gran inteligencia. Por eso juega tanto: siempre nos da confianza».

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Guardiola afirmó: «La mejor decisión que he tomado este curso fue darle el brazalete. Bernardo no es el más alto ni el que más goles marca o crea, pero como entrenador lo valoro mucho: siempre es él, sin miedo. Ha sido una incorporación fantástica y espero que termine su carrera aquí».

Y añadió: «Para mí, el liderazgo es sencillo: anteponer el interés del equipo. A veces oímos declaraciones del tipo “el interés de la patria es lo primero”, pero en realidad no siempre se cumple. Bernardo, en cambio, antepone el interés del Manchester City a cualquier otra consideración».

Además, valoró su versatilidad: «El sueño de cualquier entrenador es contar con un jugador capaz de actuar en todas las posiciones menos la de portero; eso muestra su inteligencia táctica. Jugó como extremo en la temporada del triplete, la más importante de nuestra historia».

Puede jugar en la media punta, no es un goleador ni un jugador de desmarques profundos, pero lee el partido con inteligencia y participa en todas sus fases. Con el tiempo su estilo puede evolucionar, pero posee una conciencia táctica excepcional, algo que pocos tienen».