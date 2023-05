Guardiola: "Ojalá podamos despedir a Messi en el Barça como se merece, es el mejor de todos los tiempos"

El entrenador del City se deshace en elogios hacia el argentino en una entrevista en ESPN

Pep Guardiola ha vuelto a tener palabras de elogio y reconocimiento para Lionel Messi. El técnico del Manchester City ha concedido una entrevista a 'ESPN', en la que no ha dudado a la hora de valorar la categoría del fenómeno argentino, al tiempo que ha explicado que su deseo es que pueda despedirse, a lo grande, con la camiseta del FC Barcelona. "Espero que un día le podamos despedir como se merece, porque es el mejor jugador de todos los tiempos", ha comentado Pep.

Pep: "Todo lo ganado por el Barcelona habría sido imposible sin Messi. No hablo de números, hablo de incidencia, de estética, de efectividad...de todo"

"Soy socio del Barcelona, tengo dos sitios. Sólo espero que podamos despedirle como se merece desde esos sitios. Ha sido el más grande jugador de todos los tiempos. Cuando en el Barcelona hemos estado, fue un "boom", durante diez o doce años, habiendo ganado mucho, no habría sido posible sin él. Imposible. Ya no hablo de números, Hablo de incidencia en el juego, de belleza, de la estética, de la efectividad...de todo"

Guardiola: "Messi ha hecho mucho más grande al Barcelona de lo que era cuando llegó"

"Nadie hubiera pensado haber acabado de esta manera. El presidente Laporta, que sé la estima que la tiene, se refería a tener un adiós como una personalidad tan grande ha llegado a hacer, porque Messi ha ayudado ahacer el club mucho más grande de lo que era. Messi ha hecho el club mucho más grande de cuando lo agarró. Y por eso, cuando una persona hace tan grande a un club pues hay que despedir bien a las personas", aseguró el técnico del Manchester City.

Guardiola: "Laporta lo va a intentar hacer y Leo merece el cariño y el amor de la gente del Barcelona"

Por último, Guardiola ha explicado a respecto: "Su salida fue una cosa muy rápida, por una situación difícil, económica, por mil razones que no podía entrar y que saben los que están ahí y yo no sé. Yo solo espero que un día pueda volver. Sólo sé que Jan (Laorta) lo va a intentar hacer y Leo también y él y su familia van a recibir el cariño, bueno el cariño no porque sabe que ya lo tiene, sino el amor, el cariño y la gratitud que toda la gente del Barcelona va a darle por todo lo que ha dado a este club", zanjó.