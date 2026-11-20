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El veterano técnico español Pep Guardiola rememoró su etapa en el Bayern de Múnich y expresó su enorme aprecio por el club bávaro.

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Guardiola aseguró que los años que pasó en Alemania dejaron una huella profunda en su carrera como entrenador, tanto en lo futbolístico como en lo personal.

En una entrevista con la revista de la Bundesliga, Guardiola habló de su experiencia en el gigante bávaro y señaló que lo que encontró en el club superó sus expectativas. Además, elogió la cultura futbolística alemana, el ambiente de la afición en los estadios y la forma en que se relacionan los clubes, los jugadores y los aficionados.

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El técnico español afirmó: "Lo que soñaba lo encontré allí en aquel momento. El Bayern de Múnich es un club que siempre funciona, independientemente del entrenador, de los jugadores o de los miembros del cuerpo técnico. Este club es realmente excepcional".

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Sobre sus impresiones del fútbol alemán, declaró: "Me impresionó el ambiente de los estadios alemanes, y también me gustó la forma de atacar y de defender en Alemania".

Pep añadió: "También aprendí mucho de aquella experiencia para el resto de mi carrera: de vuestra mentalidad y de vuestra confianza en vosotros mismos, de cómo defendéis vuestras opiniones con claridad y de lo poca política que permitís que haya en el fútbol".

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Y continuó: "El respeto que mostráis hacia la afición y el respeto que ellos muestran hacia los jugadores. Y el hecho de que un club como el Bayern de Múnich estuviera agradecido por lo que aporté. Eso me marcó de verdad".

Las declaraciones de Guardiola vuelven a poner el foco en su etapa en el Bayern de Múnich, que se prolongó desde el verano de 2013 hasta el verano de 2016, después de tomar el relevo de Jupp Heynckes, quien había llevado al equipo a conquistar el histórico triplete en la temporada 2012-2013, con la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Liga de Campeones.

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Pese a la dificultad del reto, que pasaba por mantener el nivel alcanzado por el equipo bajo la dirección de Heynckes, Guardiola cosechó grandes éxitos en sus tres temporadas: llevó al Bayern a ganar la Bundesliga en las tres ocasiones, además de dos Copas de Alemania, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Durante su etapa en el conjunto bávaro, Guardiola dirigió 161 partidos en todas las competiciones y logró 121 victorias, según los datos del centro estadístico de la Federación Alemana de Fútbol. Además, su equipo marcó 254 goles en 102 partidos de Bundesliga, un récord en la competición durante ese periodo.

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En cambio, Guardiola no logró conquistar la Liga de Campeones con el Bayern, ya que su camino se detuvo en las semifinales en las tres temporadas, y siempre ante equipos españoles: el Real Madrid en 2014, el Barcelona en 2015 y el Atlético de Madrid en 2016.

La huella del técnico español no se limitó a los resultados y los títulos, ya que dejó una clara influencia futbolística en el estilo de juego del equipo, con el desarrollo de la posesión y la salida de balón desde atrás, y la utilización de jugadores en distintos roles tácticos.

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El ejemplo más destacado fue la utilización de Philipp Lahm en el centro del campo en algunos partidos, así como el aprovechamiento de las cualidades de jugadores como Xabi Alonso y Thiago Alcántara en la organización del juego.

Guardiola dejó el Bayern en el verano de 2016 para hacerse cargo del Manchester City, pero mantuvo una relación positiva con el club y con la ciudad alemana, y en muchas ocasiones ha hablado con admiración de su experiencia allí, a la que considera una etapa importante en su evolución como entrenador.