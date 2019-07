Guardiola: "El Barcelona con Messi, Neymar y Suárez era insuperable"

El técnico hizo un extenso repaso por su carrera como entrenador y señaló a la mítica MSN como los rivales más duros a los que se midió.

Pep Guardiola ha hecho un extenso repaso por su carrera como entrenador desde el al y justo cuando los blaugranas se plantean recuperar a Neymar, el técnico admite que el brasileño junto a Messi y Luis Suárez fueron los jugadores más complicados a los que se tuvo que enfrentar.

"Los adversarios más duros que he tenido delante fueron el de este año y el Barcelona de Luis Enrique. Los tres delanteros de ese Barça (Messi, Neymar y Luis Suárez) eran insuperables...", comentó en Gol TV.

Las críticas a Valverde y al Barcelona: "Tengo buena relación con Valverde y él sabe lo que puede hacer con su equipo. Desde fuera me da la sensación de que lo que quieren hacer lo pueden lograr. Es muy fácil meterse en cuartos o semifinales de manera esporádica, pero si este equipo gana 8 de 10 ligas es porque nadie tiene más energía que ellos y lo han vuelto a hacer. No me vale decir que la plantilla del Barça se ha hecho mayor. Si no pasa lo de Anfield, ganan el triplete otra vez y me es incómodo hablar del Barcelona".

Sus críticos: "Necesito gente que me odie porque el fútbol consiste en reivindicarse. Este deporte genera enemigos y en esos momentos dices okey e intentas superarte. A los deportistas les pasa lo mismo... Me dicen que en el Bayern he fracasado por no ganar la Champions, vale pues he fracaso. No saben todas las cosas positivas que he adquirido.

No ganó la Champions: "Daría todo por ganar una Champions, pero son siete partidos muy difíciles donde también dependes de pequeño factores. Nadie pensaba que Laporte fallaría un penalti. Muchas veces en mi primer año en un equipo nuevo nos decían que había que alzar un título y yo también necesito tiempo para ganar y conocer a mis jugadores. Cada vez que te metes en la Champions del año que viene dices qué bonito será y cuando te eliminan dices qué putada no seguir disfrutando. Te eliminan y estás mal dos o tres días y en liga ganas un partido y preparas el otro".

Las ligas: "Ha sido un camino difícil porque el Liverpool ha sido el rival más duro que me he encontrado. Tienen todo y a un gran nivel. Es muy complicado remontar siete puntos y olías que ellos no se iban a dejar puntos. Llevan 30 años sin ganar la liga y siguen siendo constantes existiendo. En el fútbol es del pueblo y cuidan mucho todas las categorías, teniendo un gran respeto por el aficionado. En la Premier se vende el producto mejor. Es una gran liga con grandes partidos y los equipos tienen una exigencia bestial donde la climatología influye mucho... El Manchester y el Liverpool han hecho que la gente reconozca el mérito que tiene hacer tantos puntos. Se hacen eternas y si en febrero te descuelgas se te hace horrible. La Liga te hace vivir mejor. No voy a esperar un año para ver si paso a cuartos... La manera de disfrutar es ser constantes en la Liga. Por supuesto que tenía envidia del Liverpool y del . Me hubiera encantado estar allí, pero ellos se lo merecían. Si se pierde, se pierde".

La exigencia de Mourinho: "En el Barcelona el primer entrenador que me puso en alerta con los contraataques fue Mourinho en el Madrid con Di María, Bale, Benzema. Y decías, buff... en pérdida, cuidado. Los jugadores del Barcelona no perdían el balón, centrábamos muy poco porque el estilo de juego estaba controlado en el centro del campo con Andrés y Xavi.

Posesión: "Todo el mundo sabe que la posesión tiene un sentido. Si la posesión no tiene vida... Como entrenador me gusta meter al rival en su área y decirles de allí no salís. Es evidente, que sin gente que te elimine a los rivales es imposible crear superioridades. El es el equipo con más posesión en y está fuera de Europa pero hay que analizar el tipo de posesión que es.

Su forma de trabajar: "Existen movimientos que hay que encontrarlos y eso solo se hace con trabajo. Me apoyo mucho en lo audiovisual para que los futbolistas puedan verlo más claro. Siempre analizamos nuestros anteriores partidos, aquí no hay tiempo para entrenar tanto como quisiéramos. En pretemporada hay que hacer mucha táctica y poco físico, creo que trabajar el ataque es lo más fascinante del mundo. Hay dos zonas indefendibles y ahí debes atacar. En función de cómo el oponente te juega tu salida del balón será distinta y debemos encontrar el espacio donde hacerle daño. A mí me decían, primero roba el balón y busca a Romario".

Jugadores que no entienden su estilo: "Hay jugadores importantes a los que no he podido convencer por mucho que insistía. No les gustaba estar parado y había un momento en el que no podías hacer más. Soy fan de los movimientos hacia dentro que son muy complicados de defender porque vas hacia la portería".

VAR: "Solo hemos tenido VAR en la Champions, pero influye mucho en el nivel emocional. Es importante que con la tecnología no dudemos de la decisión final porque no te enseñan un ángulo".

Ve su futuro en el City: "Lo tengo todo y no puedo encontrar un sitio mejor que este. Txiki Begiristain es la persona más importante en mi carrera porque confió en mí sin tener experiencia. El club no me juzga por si gano o pierdo. En el primer año, no dudaron de lo que debía hacer. Tengo un equipo joven y me siento querido. La afición me dice que incluso estando mal estarán conmigo a muerte. En Tercera iban 40.000 personas fuera a animar al equipo. Es de los mejores clubes de la última década".

El gasto en fichajes: "Sin la inversión económica que se hizo en su día no estaríamos donde estamos. Es fundamental fichar para estar aquí. El lo hizo. El Madrid ya se ha gastado 300 millones... El Barcelona ha fichado a varios jugadores por más de 100 millones. Cuando fichamos defensores es porque tenemos esa necesidad. Cuando llegamos los centrales tenían 34 años. Más de 10 jugadores superaban los 30 años y nos hacía falta juventud".

Selección: "Me gustaría entrenar a una selección y estar en el Mundial y en el Europeo. Me gustaría estar en un Mundial porque me recuerda a la Champions una sensación muy intensa. La ventaja que tengo es que hay 400 jugadores para seleccionar".

Sus ideas políticas: "Nadie sabe si Cataluña quiere independizarse, pero la gente solo quería votar. Es una animalada lo que está pasando con los presos catalanes, ojalá acabe bien. Parece que por ser entrenador de fútbol ya no puedo opinar. Todo lo que hacemos en nuestra vida es política. Intentamos hacer todo a nuestra manera. Tengo derecho a pronunciar mis sentimientos y la injusticia del estado español con siete personas encarceladas. Seguiré diciendo lo mismo".

Cruyff: "Si la gente piensa que va a desaparecer de la historia de este deporte están más que confundidos. Su legado nunca desaparecerá. Tengo pánico a perder el próximo partido y eso hace que me aplique más para ganar. Es el personaje más importante de la historia del fútbol, cambió dos clubes como entrenador y jugador. En , y Barcelona instaló un sistema fijo".

¿Entenaría en fútbol femenino?: "No me lo he planteado, pero nunca se sabe. Hay una tal Natalia Arroyo que no está nada mal...".