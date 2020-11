Guardiola denuncia una situación que debería hacer reflexionar al fútbol

Preguntado por el trabajo de un colega, Guardiola se queja de que la figura del entrenador se está deteriorando porque "no tienen tiempo de nada"

"Aprendí más con Guardiola en tres semanas que en toda mi carrera". Aquella frase de Fabian Delph representa lo que muchos futbolistas creen de Pep Guardiola, uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol y desde luego, la gran referencia mundial en cuanto a esquemas, evolución táctica y cambios de posición. Pep, despés de una longeva y exitosa carrera en los banquillos, está viendo cómo la figura del entrenador está perdiendo muchísimo peso. Y precisamente por eso, ha realizado una reflexión pública que los aficionados deberían escuchar

El técnico del , cuyo último hallazgo táctico ha consistido en conseguir que Ferran Torres juegue de 'falso nueve', pasando de jugar por fuera a hacerlo por dentro, habló tras el choque de Champions ante el y dejó claro que la figura del entrenador tiene cada día menos importancia. ¿Por qué? Pues el catalán lo dejó claro que, desde su punto de vista, el enorme número de partidos que tienen que afrontar los diferentes equipos perjudica seriamente el trabajo del cuerpo técnico, que no tiene tiempo para preparar los partidos, mejorar a sus equipos y rediseñar las tácticas para hacer crecer a los jugadores en diferentes aspectos.

Preguntado sobre esto, Guardiola fue realmente certero con su reflexión cuando un periodista le preguntó por la labor de su colega y antiguo colaborador, Domenec Torrent, en el Flamengo: "No hay tiempo para poder entrenar. Todo es recuperación y no hay tiempo para poder mejorar al equipo", señaló Pep.

Guardiola: "Los entrenadores hoy ya no existen"

A partir de ahí, Guardiola siguió con su reflexión y explicó lo que está pasando de manera cruda: "Nuestro trabajo de entrenador ahora es de oficina, que no se lesionen los jugadores y nada más", dijo. "Es igual en todos los lados. Los entrenadores hoy ya no existen. Son gestores de jugadores para que no se hagan daño. Hay muy poco tiempo, no hay nada que hacer. Y todo es prepartido y recuperación, prepartido y recuperación... Y así es muy difícil poder hacer cosas para que el partido pueda mejorar", añadió. Unas palabras que deberían hacer reflexionar a los profesionales del fútbol y que, guste más o menos, entrañan mucha verdad. El calendario está saturado y los entrenadores apenas tienen tiempo para evolucionar el juego, mejorar a sus equipos y hacer crecer a sus futbolistas.