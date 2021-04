Guardiola de Neymar: "En el Barça, hubiera ganado 2 ó 3 Champions más"

Pep Guardiola cree que, de haberse quedado alguna temporada más en el Barcelona, Neymar podría haber ganado alguna Champions más

"Estoy seguro de que si hubiera tenido una estancia más larga en el Barcelona, habría ganado dos o tres Champions más. Esos tres (Messi, Suárez y Neymar) eran imparables, el mejor tridente que vi en mi vida. Luego decidió irse a París, que no es una mala decisión". Así de contundente ha sido Pepe Guardiola en la rueda de prensa, previa a la semifinal de Champions entre el PSG y el Manchester City cuando se le ha preguntado por el astro brasileño del PSG.

El artículo sigue a continuación

El míster ha dejado clara su admiración por Neymar: "Recuerdo cuando mostré clips suyos y les dijes éste es el 'rey del Santos'. Los jugadores se quedaron pensando: ¡Oh, Dios mío, qué futbolista! Es un placer verlo como espectador. Le deseo que tenga regularidad, sin lesiones. Soy un gran admirador suyo porque Neymar ayuda a mejorar el fútbol".

Tampoco ha escatimado elogios hacia Mbappé: "Es joven y tendrá el fútbol mundial a sus pies. Ya es campeón del mundo, de hecho. Es muy similar a Haaland en términos de '¡wow, cuántos goles, qué ritmo".

Sobre la conquista de la Copa de la Liga, su 30º título como técnico: "Cada título es especial aquí, en Múnich, en Barcelona... Pero la temporada no está terminada. Aún quedan dos títulos en juego y tenemos un sueño por delante. Al final decide la calidad de los jugadores, no el entrenador". Y aunque haya quien cuestione si eso es así o no, lo cierto es que el preparador va a intentar, por todos los medios, que el equipo sea capaz de plasmar las ideas que el propio Guardiola ha defendido y que les han llevado hasta París: “Tener la pelota tanto rato como podamos. No pensar en la eliminatoria sino solo en el choque de mañana. En ganar ese partido y nada más”, concluyó el preparador, ilusionado con dar el primer paso hacia una final por la que se suspiran en Manchester desde hace años.