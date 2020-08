Guardiola contactó con Messi y estaría encantado de ficharle para el City

No hay oferta aun, pero sí existe gran interés: el club “citizen” podría darle al argentino el proyecto ganador que busca

En septiembre de 2019, Lionel Messi concedió una entrevista a “Sport” que ahora se antoja crucial para conocer las claves de su marcha del : “No quiero tener un contrato largo y quedarme aquí porque tengo un contrato. Para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas: lo más importante para mí es tener un proyecto ganador”. Dicho y hecho. Más allá de las cuestiones legales de su contrato, la realidad es que Messi se quiere ir porque está harto de la directiva y porque busca un nuevo proyecto ganador.

¿Y qué proyecto deportivo puede ser ganador para Messi? Pues el . Primero, porque su entrenador es Pep Guardiola, el hombre que más y mejor rendimiento ha sacado del argentino. De hecho, Messi siempre ha repetido que Pep ha sido el mejor entrenador que ha tenido. Segundo, porque la Premier es un escenario ideal para competir al máximo nivel. Tercero, porque podría jugar en un conjunto donde están jugadores como Kevin De Bruyne, Rodri, Mahrez o su amigo, Sergio “Kun” Agüero, con el que, al fin, podría llegar a jugar.

Por ahora, no se han dado pasos en firme para que Messi fiche por otro equipo. Eso sí, según ha podido saber Goal, hace unos días se produjo un contacto entre Lionel Messi y Pep Guardiola. Como no podía ser de otra manera, ambos charlaron distendidamente y como no podía ser de otro modo, Guardiola está realmente interesado en la posibilidad de contar con el “diez”, si es que al final logra abandonar el Barcelona Futbolísticamente hablando, el argentino sería la guinda del pastel para el club y cree que sería la piedra angular de la gran apuesta del club para conseguir la ansiada Liga de Campeones. Para el cuerpo técnico de Guardiola tener a Messi sería un impulso enorme y para los aficionados del City, fichar al argentino sería un auténtico sueño.

A nivel económico, el potencial fichaje de Messi sería muy complejo, pero si algo ha demostrado el club inglés durante los últimos años es que tiene el suficiente potencial económico para afrontar una operación de altísimo nivel económico. Eso sí, antes Messi deberá desvincularse de su contrato con el FC Barcelona. Por ahora, hay un gran interés, pero no hay oferta en firme. Eso sí, como avanzó 'Catalunya Radio' y ha podido confirmar Goal, Guardiola contactó con Messi. Y naturalmente, estaría encantado de poder contar con Lionel Messi.