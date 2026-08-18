En una escena sin precedentes que revela la magnitud del derrumbe que vivió el Manchester City entre bastidores, Pep Guardiola estalló de ira contra sus jugadores con un discurso incendiario y demoledor, que llegó incluso a insinuar su dimisión.

Dentro del nuevo documental "Una obsesión hermosa", que se emite en la plataforma Amazon Prime, el técnico catalán arrojó luz sobre sus dos últimos años dentro de las paredes del club. La producción, compuesta por cuatro episodios, documentó con sus cámaras un momento decisivo en noviembre de 2025, tras la derrota por 0-2 ante el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones.

El discurso de la explosión

Guardiola no logró controlar sus nervios dentro del vestuario y gritó a sus jugadores: "Chicos, esto es una vergüenza, ¡estoy hasta las narices, muchachos! Todos debéis tener la mentalidad de 'les demostraré que soy el mejor, le demostraré a este entrenador fracasado que soy mejor que los demás'. Es una competición entre vosotros, ¿y dónde estaba esa competición hoy?".

Y añadió con evidente amargura: "Me siento triste, me siento decepcionado de mí mismo por las cosas estúpidas que intenté hacer para que os sintierais seguros, protegidos y con confianza; me siento como un idiota".

Amenaza de muerte

El discurso pasó del reproche a la reprimenda severa, cuando Guardiola reveló la magnitud de sus sacrificios personales: "Llegué aquí a las ocho de la mañana, muchachos, pasé largas horas intentando llegar a vuestros corazones, y cuando no lo consigo, me siento profundamente frustrado. No me devolvéis el favor. ¿Sabéis qué va a pasar? Vais a tener otro entrenador".

Y continuó con un tono amenazante al que sus jugadores no estaban acostumbrados: "Si veo una sola cara triste al final de la temporada, os mataré. Si veo vuestras caras quejándose de algo cuando tomo las decisiones, os mataré; maldita sea, trabajad más duro, trabajad mejor, vivid una vida mejor".

El divorcio y la soledad

El asunto no se detuvo en el aspecto deportivo, sino que el documental reveló el lado humano agotado del entrenador. En un momento de dolorosa sinceridad, Guardiola reprochó a sus jugadores su falta de valentía y compromiso, y lo relacionó con sus difíciles circunstancias familiares.

Dijo: "Podéis perder, y yo os defiendo mucho, pero esta falta de valentía, de pasión, de amor y de ganas de ganar es inaceptable. Estoy viviendo mi vida, estoy atravesando mi divorcio, y mi familia está lejos de mí por culpa de todos vosotros, ¿y qué recibo a cambio? Este rendimiento vergonzoso; es algo vergonzoso, muchachos".

Y cerró su discurso, que sacudió el vestuario, con una frase demoledora que lo resumió todo: "Maldita sea, estoy hasta las narices; cuando veo este rendimiento, me siento agotado y vacío, quiero dimitir, me siento solo, cuando jugáis de esta manera, me siento solo. Mañana no me veréis".