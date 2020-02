Guardiola confirma que seguirá en el Manchester City tras la sanción sin jugar la Champions League

El técnico catalán se pronuncia por primera vez tras conocerse que el club inglés no podrá jugar en Europa por incumplir el fair play financiero.

El vive horas convulsas tras conocer que no podrá jugar las dos próximas ediciones de la UEFA como sanción por incumplir el fair play financiero. Desde el club faltaba por conocer la reacción de Pep Guardiola al asunto y este miércoles antes del duelo ante el West Ham ha roto su silencio.

El catalán confirmó que seguirá en el club: "Si no me despiden, que puede pasar, me quedaré aquí. Al cien por cien. Más que nunca".

"Todos estamos centrados en lo que tenemos que hacer, que es jugar nuestros partidos. Al principio impacta, pero después de unas horas no podemos controlarlo, apoyamos al club al 100%. Los jugadores son unos profesionales excepcionales", comentó a Sky Sports.

Asimismo, el técnico catalán espera que la sanción no afecte al ánimo de la afición: "No lo sé. Esperemos que puedan ayudarnos desde aquí hasta el final de la temporada. Tenemos que jugar para la gente de aquí".