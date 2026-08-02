Guardiol revela los entresijos de la salida de Guardiola y el verdadero rostro de Maresca

El Manchester City vivió el inicio de una nueva era con el entrenador italiano Enzo Maresca, quien asumió el cargo como sucesor del español Pep Guardiola tras una década completa de éxitos y títulos. Y mientras las miradas se dirigen a la capacidad del nuevo técnico de dar continuidad a la trayectoria de logros, el defensa croata Josko Gvardiol salió con un claro mensaje de apoyo, asegurando que Maresca es «la mejor opción» para dirigir al equipo, pese a ser consciente de que el nuevo proyecto necesita tiempo para dar sus frutos.

El defensa del Manchester City expresó su plena confianza en la capacidad del nuevo entrenador Enzo Maresca para dirigir al equipo durante la próxima etapa, subrayando que la directiva lo eligió por poseer las cualidades que lo capacitan para triunfar.

El club inglés había encomendado la tarea a Maresca de suceder a la leyenda Pep Guardiola, quien puso fin a su andadura con el equipo al término de la temporada pasada tras diez años repletos de títulos y logros.

El entrenador italiano firmó un contrato por tres años, después de haber cosechado notables éxitos en sus etapas anteriores, entre los que destacan la conquista del título de la Championship inglesa con el Leicester City, además de haber conducido al Chelsea a ganar el Mundial de Clubes.

Maresca dirigió al Manchester City por primera vez en el partido amistoso disputado el sábado en Hong Kong, que terminó con la derrota del equipo ante el Inter de Milán en la tanda de penaltis.

Gvardiol dijo en declaraciones recogidas por la corporación británica de radiodifusión «BBC»: «El nivel es muy alto, y su elección como entrenador del equipo llegó por una buena razón. Creo que posee una gran capacidad e ideas nuevas, y también debemos ver qué ofreceremos en cuanto al estilo de juego, la manera de jugar al fútbol que adoptaremos y los planteamientos tácticos».

Y prosiguió: «Creo que es la mejor opción, pero el asunto necesita algo de tiempo. Todo es nuevo para nosotros, y cambiar de entrenador no es algo sencillo, por lo que necesitaremos un periodo para adaptarnos. Nuestra misión es ayudarlo en la medida de lo posible, escuchar sus instrucciones e intentar adaptarnos lo más rápido posible».

El defensa croata también reveló detalles de su primer encuentro con su nuevo entrenador, diciendo: «Me reuní con él y hablamos un poco de mi lesión, de nuestro estilo de juego y de cómo jugaba bajo la dirección de Pep Guardiola, y eso fue prácticamente todo lo que hablamos entre nosotros».

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Todos sentíamos que la marcha de Guardiola se acercaba

Gvardiol habló también del final de la era de Pep Guardiola, asegurando que los jugadores del Manchester City sentían que el entrenador español se acercaba a la marcha, incluso antes del anuncio oficial de su decisión.

El defensa croata había estado ausente de los terrenos de juego durante cinco meses la temporada pasada tras sufrir una fractura en el hueso de su pierna derecha en el mes de enero, antes de regresar para disputar dos partidos en el mes de mayo.

Durante ese periodo, se extendieron las especulaciones sobre el futuro de Guardiola, antes de que el entrenador español zanjara su postura anunciando su marcha en la última semana de la temporada.

Gvardiol dijo: «Hay quienes consideran que debería habernos comunicado su decisión antes, y otros que piensan lo contrario. Creo que el momento fue perfecto, porque si nos lo hubiera dicho antes, quizá eso nos habría afectado psicológicamente».

Y prosiguió: «Sabíamos que nos comunicaría su decisión en algún momento. Ha pasado aquí diez años, y era natural que necesitara algo de descanso y de distancia. Sentíamos que ese momento se acercaba».

El defensa del Manchester City añadió: «En la temporada 2024-2025 estuvo dudando entre quedarse o marcharse, y luego decidió continuar, y eso fue maravilloso porque nos brindó una temporada adicional para intentar ganar títulos».

Y agregó: «Hace dos temporadas vivimos un periodo muy difícil, en el que no logramos ninguna victoria en 13 partidos consecutivos. Lamentablemente, llegó el momento de su marcha, pero ¿quién sabe? Quizá regrese dentro de seis meses cuando recupere su energía».

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Rúben Dias, el más cercano a portar el brazalete de capitán

Gvardiol abordó el asunto de la capitanía del Manchester City durante la nueva temporada, tras la marcha del portugués Bernardo Silva al Real Madrid al término de su contrato, y el traspaso del veterano defensa John Stones al Inter de Milán en una operación como agente libre.

Gvardiol había participado en los cuatro partidos de la selección de Croacia durante el Mundial este verano, antes de la eliminación en los dieciseisavos de final ante Portugal, en un partido que presenció la anulación del gol del empate para los croatas en los últimos instantes tras la intervención de la tecnología del videoarbitraje (VAR).

Su compañero en el Manchester City, Rúben Dias, participó con la selección portuguesa en ese mismo encuentro, mientras que el centrocampista Rodri condujo a la selección de España a la conquista del título del Mundial. Al mismo tiempo, Gvardiol aseguró su continuidad en el Manchester City tras firmar un nuevo contrato por cinco años.

Al ser preguntado por la identidad del nuevo capitán del equipo, dijo: «Es difícil hablar de este asunto ahora, y debemos esperar para ver qué sucede».

Y añadió: «Rúben Dias es uno de los líderes dentro del equipo, y es probable que asuma este papel en mayor medida durante el próximo periodo, y quizá se convierta en el primer capitán».

Y concluyó sus declaraciones diciendo: «Necesitará el apoyo de los jugadores que han pasado más años dentro del club, y si la elección recae en mí para asumir esta responsabilidad, estaré preparado para ello».