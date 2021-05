Guardianes 2021: ¿En qué canal de TV va América Femenil vs Tigres Femenil, cómo verlo en vivo online y a qué hora es?

América y Tigres chocarán en los cuartos de final del Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil.

El Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil continúa su curso y enfrentará a América y Tigres, dentro de los cuartos de final de ida, donde las Universitarias continuarán con la defensa de su título.

En esta ocasión, ambas instituciones se enfrentarán en la Cancha Centenario de Coapa, en un duelo que promete sacar chispas y que será calificado como el arranque de un nuevo torneo, tal como en México consideran a la liguilla.

La contienda está programada para disputarse este viernes 7 de mayo en la Cancha 5 de las Instalaciones del Club América, a las 10:00 horas, tiempo del Centro de México.

Contenidos:

A continuación, en Goal te decimos cuáles son las posibilidades para sintonizarlo si resides en la República Mexicana.

¿EN QUÉ CANAL DE TV VA AMÉRICA FEMENIL VS TIGRES FEMENIL?

En la República Mexicana, la transmisión del duelo será a través de TUDN .

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

SKY IZZI CABLECOM DISH TOTAL PLAY TUDN 547 / 1547 501 / 890 52 - 503 / 504

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna de los fanáticos, TUDN únicamente está disponible para usuarios de TV de paga.

¿CÓMO VER EL AMÉRICA FEMENIL VS TIGRES FEMENIL ONLINE?

La emisión del enfrentamiento se hace en la página de TUDN . De la misma manera, TUDN , la app del canal, está disponible tanto para iOS como para Android .

Se requiere Sky, Izzi, Cablecom o Total Play para tener acceso a este; por lo contrario, en Dish no se encuentra disponible. No debe confundirse con la señal de Televisa Deportes que pasa seguidamente por los canales abiertos como Las Estrellas , el 5 o el Nu9ve , cuyos contenidos no son exclusivamente deportivos como sí es el caso de TUDN.

ALINEACIONES PROBABLES

América: Renata Masciarelli, Selene Valera, Janelly Farías, Mónica Rodríguez, Casandra Cuevas, Montserrat Hernández, Eva González, Diana García, Jana Gutiérrez, Mayra Pelayo, Daniela Espinosa.

Tigres: Ofelia Solías, Bianca Sierra, Greta Espinoza, Cristina Ferral, Natalia Villarreal, Nancy Antonio, Liliana Mercado, Lizbeth Ovalle, María Sánchez, Stephany Mayor, Belén Cruz.