Guardado: "Tengo un año más de contrato con Betis y pienso cumplirlo"

Después de muchas especulaciones, el mexicano dejó en claro su deseo para la próxima temporada, pero dejó abierta la puerta a una salida a futuro.

Mucho se especuló en el último tiempo sobre el futuro de Andrés Guardado, cuyo vínculo con se termina al final de la próxima temporada. Si bien en aseguran que la intención del club es prolongarlo al menos por un año, los rumores sobre una posible partida del mexicano rumbo a la están a la orden del día e incluso se llegó a especular con su regreso a la . Sin embargo, el propio futbolista salió a poner un freno a todas las versiones, al menos en el corto plazo: "Tengo un año más de contrato y pienso cumplirlo".

Luego del amistoso que el conjunto bético disputó en Washington frente a , el centrocampista dejó en claro que está muy cómodo en el club: "Estoy feliz en Sevilla, una ciudad, un equipo, y una afición que me ha recibido bien y hace que me sienta como en casa. De momento no se me pasa por la cabeza irme". Incluso, Guardado se refirió a los objetivos que tendrán los verdiblancos la próxima campaña: "Esta temporada nos quedamos corto con el objetivo, sentimos que tenemos un gran equipo. Hay que enfocarnos en y en regresar a las competiciones europeas, que es donde Betis tiene que estar".

Más allá de esto, el oriundo de Guadalajara también dejó abierta la puerta a una salida rumbo al fútbol estadounidense en un futuro no tan lejano: "En años anteriores hubo aceramientos y ofertas para venir a la MLS. Nunca descarto poder venir, es una liga atractiva para los mexicanos y cada vez son más los que están ahí. No cierro las puertas".