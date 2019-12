Guardado: "Sería bonito retirarme con el Betis en Champions"

El mediocampista y capitán de la Selección mexicana cumple su tercera temporada con los heliopolitanos.

El sueño de los aficionados del con ver a Andrés Guardado retirarse con sus colores tendrá que esperar y quizás nunca ocurra. Esto después de que el volante renovara contrato hasta el año 2022 con el cuadro Verdiblanco e, incluso, él mismo deslizara la posibilidad de colgar los botines ahí mismo.

"Retirarme jugando con el en la UEFA sería lo más bonito. ¿Por qué no soñar con eso algún día en los dos años que me quedan? Me gustaría regresar a competiciones europeas, es la ilusión más grande", afirmó en conferencia de prensa.

Sobre si recibió ofertas procedentes de la () y la Liga MX para regresar al continente americano, lo aceptó. "Es verdad, desde hace cuatro o cinco años cada verano. Lo agradezco, porque es bueno que te quieran, pero siempre he tenido muy claro alargar mi carrera al máximo, al más alto nivel", indicó.

El Principito, quien debutó en los Zorros un 20 de agosto del 2005, había dicho en repetidas ocasiones que su sueño era decir adiós en el club que lo vio nacer profesionalmente.