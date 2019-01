Guardado aseguró que nunca jugaría con el América

El mediocampista del Betis dejó claro que su deseo es retirarse jugando con el Atlas.

Andrés Guardado, capitán del Betis, dejó claro que nunca jugaría con el América. Y la razón es simple: su amor por el Atlas es demasiado grande. En ese sentido, el mediocampista sólo aceptaría defender la playera de los Zorros en caso de volver a la Liga MX.

"Al América no iría, no es para que se ofendan a los americanistas, respeto la institución, no es nada contra ellos, es algo muy mío, es porque quiero mucho a un equipo. Mi anhelo es retirarme ahí, en Atlas, es el sueño que yo tengo", expresó el volante del Betis.

Por otro lado, Guardado reconoció que le gustaría extender su vínculo con el club andaluz. "Si me llegan a plantear un año más de renovación yo feliz, no solo por lo deportivo, sino que mi familia también está feliz aquí", concluyó el capitán del conjunto español.