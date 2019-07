Guadalupe Porras Ayuso, la primera árbitra asistente que debutará en Primera División

Nació en Badajoz, en 1987. Viene de dirigir dos años en la segunda categoría del fútbol español y es internacional desde 2014.

Guadalupe Porras Ayuso es la prueba de que el futuro ya es presente y de que los nuevos cambios ya son realidad. Ella, según anunció el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, será la primera árbitra asistente que debutará en la Primera División de , tomando el relevo de Marisa Villa (actual responsable de arbitraje femenino del CTA), quien, si bien obtuvo la categoría de Primera, no consiguió el debut.

Nacida en Badajoz, en 1987, la oportunidad le llega en un momento ideal de su carrera que empezó cuando tenía 16 años. Dirigió una temporada en Tercera División, ocho años en la Segunda División B y viene de estar dos años impartiendo justicia en la segunda categoría. Es, además, internacional desde 2014.

“Estoy muy contenta, en una nube. Todos soñamos con estar en Primera División y, después de mucho trabajo, lo he conseguido. Aún no me lo creo”, señaló la protagonista de la jornada.

Por otra parte, según informó también la RFEF, Valentín Pizarro Gómez (37 años) y César Soto Grado (39) serán los nuevos árbitros de Primera para la temporada 2019/2020.