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Grupo de Marruecos: el hijo de una leyenda del Real Madrid se pierde oficialmente el Mundial sub-17 con España

Marruecos U17 vs España U17
Marruecos U17
España U17
World Cup U17
Marcelo
E. Alves
Marruecos
España
Brasil

Se convocó al suplente

La selección española juvenil sufrió un duro golpe a pocos días del inicio de la Copa del Mundo Sub-17 en Qatar.

Enzo Alves, jugador del Real Madrid, sufrió una grave lesión que le obligó a abandonar el partido del primer equipo juvenil del club blanco ante el primer equipo juvenil del Rayo Vallecano a causa de la lesión.

Según el diario "Marca", Enzo Alves no participará en la Copa del Mundo Sub-17 en Qatar.

El hijo del brasileño Marcelo, leyenda del Real Madrid, sufre una lesión muscular desde su último partido con el Real Madrid, lo que ha llevado a su descarte de la lista. Le sustituirá Guillermo Trujillano, uno de los egresados de la academia juvenil del Atlético de Madrid.

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26 nov 2026

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Las pruebas preliminares apuntaron a un periodo de recuperación de cerca de dos semanas, un plazo que se extiende más allá del partido inaugural de España ante China el día veinte del presente mes.

El entrenador David Cubillo había elegido a Enzo Alves y a Yeremay como los únicos delanteros de la convocatoria, pero este último —también jugador del Real Madrid— está siendo gestionado con cautela tras su ausencia de más de un mes a causa de una lesión.

 Se espera que esté listo para el inicio del torneo, aunque mantener a dos delanteros en una situación incierta suponía un gran riesgo en la fase de grupos, incluso con la presencia de otros jugadores ofensivos, como Roberto Tomás, que pueden actuar como delantero puro.

España disputará la fase de grupos en Qatar, donde se enfrentará a China en su primer partido el 20 de noviembre, su segundo encuentro será ante Fiyi el 23 de noviembre, mientras que Marruecos será su último rival en la fase de grupos.

 

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