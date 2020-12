Grupo B de la Fase Campeón de la Copa Diego Maradona: equipos, fixture, posiciones y cómo ver por TV

Tras el sorteo, se conoció que San Lorenzo compartirá grupo con Atlético Tucumán, Colón, Banfield, Talleres y Gimnasia.

La Copa Liga Profesional 2020, rebautizada Copa Diego Maradona luego del fallecimiento del astro ocurrido el 25 de noviembre, entra en su fase decisiva: la Fase Campeón, de la que forman parte los 12 equipos que salieron punteros y escoltas de sus respectivas zonas de la etapa inicial.

El sorteo se realizó el lunes 7 de diciembre, luego de disputarse la sexta fecha. El reglamento estipulaba que no podrían volver a cruzarse aquellos equipos que compartieron grupo, pero no había restricción en cuanto a los denominados clásicos. Se disputarán cinco fechas, con ventaja de localía para aquellos que finalizaron en el primer lugar, que jugarán tres fechas como locales. Los ganadores de cada zona se enfrentarán en una final a partido único , programada para el 17 de enero en San Juan.

EQUIPOS

Más equipos

PRIMEROS DE GRUPO







SEGUNDOS DE GRUPO

Talleres



Gimnasia

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO PJ PTS Dif. de gol Atlético Tucumán - - - San Lorenzo - - - Talleres - - - Banfield - - - Gimnasia - - - Colón - - -

FIXTURE

Fecha 1 (del 11 al 14 de diciembre)

Colón vs. Gimnasia

Atlético Tucumán vs. Banfield

San Lorenzo vs. Talleres

Fecha 2 (del 18 al 21 de diciembre)

San Lorenzo vs. Colón

Atlético Tucumán vs. Talleres

Banfield vs. Gimnasia

Fecha 3 (del 26 al 28 de diciembre)

Colón vs. Banfield

Gimnasia vs. Talleres

Atlético Tucumán vs. San Lorenzo

Fecha 4 (del 2 al 4 de enero)

Atlético Tucumán vs. Colón

San Lorenzo vs. Gimnasia

​Talleres vs. Banfield

El artículo sigue a continuación

Fecha 5 (del 8 al 11 de enero)



Colón vs. Talleres

Banfield vs. San Lorenzo

Gimnasia vs. Atlético Tucumán

Los dirigentes nucleados en AFA y la Liga Profesional de Fútbol habían resuelto romper el contrato firmado en 2017 por Superliga con Fox, con el argumento de no haber sido debidamente notificados de la fusión de la señal Fox Sports con ESPN luego de ser adquiridos por Disney, lo cual incluyó solamente las competencias organizadas por CONMEBOL, tanto la Libertadores como la Sudamericana. Este vínculo se extendía hasta 2022, con la posibilidad de renovarse por otros cinco años.

Sin embargo, cuando la historia parecía encaminarse para que TNT se hiciera cargo de la totalidad de las transmisiones y hasta la posibilidad de que la TV Pública transmita algunos encuentros, a horas del inicio del campeonato, una medida cautelar volvió a cambiar todo: la Justicia dio lugar al reclamo que realizó la cadena Disney-Fox Sports por la ruptura de parte de la AFA, por lo que la mitad de los encuentros del campeonato siguen siendo transmitidos por Fox Sports Premium.