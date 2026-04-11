Groningen - El Go Ahead se adelantó gracias a un gol de Vaessen a los diez minutos; su compañero fue elegido mejor jugador del partido

Ni el FC Groningen ni el Go Ahead Eagles marcaron el sábado. El empate deja al Go Ahead undécimo y al Groningen noveno.

El partido empezó tarde porque la camiseta del portero local, Etienne Vaessen, se confundía con la del rival.

Ya en juego, el local dominó las ocasiones: un cabezazo de Marco Rente salió alto y Jari De Busser detuvo un disparo de Tika de Jonge a los doce minutos.

En la segunda parte, De Busser repelió un cabezazo de David van der Werff.

Poco después, Vaessen despejó de forma magistral un disparo lejano de Mathis Suray.

En la segunda parte, Stefán Sigurdarson pareció marcar el 0-1 tras regatear a Vaessen en un uno contra uno, pero estaba en fuera de juego y el gol fue anulado.



