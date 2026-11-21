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El palco del Riyadh Air Metropolitano vivió una situación que rozó el esperpento durante el Atlético de Madrid-Barcelona disputado el pasado 8 de noviembre.

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Un episodio del programa «Barça Reservat» de Catalunya Ràdio ha desvelado que Alejandro Echevarría, excuñado del presidente Joan Laporta y actualmente su asesor de máxima confianza, reprendió de malas maneras a algunos de los directivos que acompañaban al equipo durante el descanso del partido.

La reprimenda de Echevarría a los directivos se debió a la efusividad con la que saludaron a Mateu Alemany, actual director deportivo del Atlético de Madrid.

Alemany fue el responsable del área deportiva del Barcelona durante dos años y medio, entre 2021 y 2023, antes de poner fin de forma repentina a su relación con el club y salir por la puerta de atrás, al resultarle imposible trabajar en una bicefalia con Deco.

La salida de Alemany fue muy traumática, con críticas cruzadas y desavenencias evidentes que alcanzaron su punto álgido con el fallido intento del Barcelona de fichar al delantero argentino Julián Álvarez el pasado verano.

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La tensión en el palco en el que se encontraba la expedición azulgrana llegó a tal punto que Enric Masip tuvo que intervenir para calmar los ánimos y pedirle a Echevarría que rebajara el tono de sus reproches.

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Finalmente, fue el propio Joan Laporta quien zanjó el asunto con una frase tajante: «¡Basta!».

El acoso a los directivos que acompañaban al equipo no terminó ahí, ya que, en el vuelo de regreso, Echevarría les obligó a desplazarse varias filas hacia atrás con el pretexto de que él debía sentarse justo detrás del presidente.

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El programa reveló que no es la primera vez que se produce tensión con algunos directivos, que se sienten muy marginados en los desplazamientos con el equipo.

La situación ha llegado al punto de que se ha negado a algunos directivos viajar con el equipo en determinados desplazamientos, incluso pagándose ellos mismos los billetes de avión, una crisis que está previsto que se aborde en la próxima reunión de la junta directiva.

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Alejandro Echevarría es desde hace muchos años una de las figuras más influyentes del entorno de Joan Laporta, pese a no ocupar ningún cargo oficial en la estructura directiva del Barcelona. Es hermano de Constanza Echevarría, exmujer del presidente, y ya fue uno de sus hombres de confianza durante su primer mandato al frente del club, entre 2003 y 2010. En los círculos catalanes se le conoce como «el consejero áulico» por su gran influencia en las decisiones que se toman entre bastidores.