Griezmann se siente "a tope porque llevaba cinco años sin descansar tanto"

Antoine Griezmann confiesa que "el parón me vino muy bien" y celebra el regreso de Luis Suárez: "Seguro que nos ayudará".

Antoine Griezmann ha aprovechado el confinamiento para cargar las pilas al máximo según reconoce en una entrevista a los medios del Barcelona. "A nivel personal me vino bien el parón, necesitaba descansar" señala para recordar que "hacía 5 años que no tenía tanto descanso, mental y físicamente me ha ido bien" y celebrar "haber podido disfrutar de la familia y que ahora estoy a tope". Sin duda, supone una gran noticia para afrontar el tramo final de la temporada.

y Luis Suárez, dos regresos muy esperados

"Tenemos muchas ganas de volver, hace mucho que no jugamos un partido oficial" valora el francés en este aspecto y asegura que "emos preparado bien el partido" ante el , un choque "importante para arrancar bien estas 11 finales". Porque tanto él como sus compañeros "tenemos muchas ganas y ojalá salga bien”. Su puesta a punto, por otra parte, no es la única buena noticia que ha recibido el barcelonismo en los últimos días, sino que también la recuperación de Luis Suárez llega en un momento muy oportuno.

Es por ello que Griezmann elogia al uruguayo, al que reconoce como "el nueve del equipo, nuestro goleador y quien marca la diferencia en los grandes partidos junto a Leo Messi". Es obvio que todos los jugadores "lo hemos echado en falta y es una alegría enorme para nosotros tener un futbolista de ese nivel" por lo que, esté en plena forma o no tras cuatro meses lesionado, "seguro que nos ayudará" según Griezmann.

Un fútbol sin aficionados ni celebraciones

A lo que deberán acostumbrarse tanto Griezmann como Suárez es a jugar sin público, cánticos ni abucheos desde las gradas, algo que los futbolistas del ya han podido saborear esta misma semana entrenando en el estadio. "Fue un poco raro sin público, pero era para acostumbrarnos a ese ambiente" reconoce el ex del Atlético, quien en todo caso celebra que "fue bonito poder volver a jugar en el Camp Nou". De todas formas, la distancia social es algo a lo que quizá le cueste incluso más acostumbrarse ya que "he visto un poco de . Las celebraciones sin abrazos son algo extraño pero es bonito volver a ver el fútbol".

Objetivo: Doblete

Con o sin gente el objetivo es siempre el mismo, mantener el liderato hasta la última jornada. "Tenemos las cartas en nuestra mano, hay que hacer once buenos partidos y así seremos campeones, estamos preparados para ganar y disfrutar" según advierte para insistir en que "quiero ser alguien importante en el equipo, en el campo y fuera del campo, quiero disfrutar del fútbol y ayudar a mis compañeros a ganar todos los partidos" empezando por el de este sábado.