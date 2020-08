Griezmann, ni títulos ni alegrías tras cambiar Atletico de Madrid por Barcelona

Griezmann se marchó del Atlético de Madrid para ganar más títulos y disfrutar de nuevas experiencias, pero su temporada ha sido para olvidar.

Antoine Griezmann se marchó del por la puerta de atrás, en un vídeo forzado a anunciar su marcha, con cierta melancolía en sus palabras y sin realmente saber si se arrepentía de salir a tenor de sus gestos.

Lo cierto es que en el Atlético de Madrid lo tenía todo. Era la estrella, el jugador mejor pagado, estaba haciendo historia con sus goles, incluso tenía ganada a gran parte de la afición pese a los coqueteos del año previo con el Barça.

Pero finalmente quiso dar el salto a un club superior, con más estrellas, con más títulos y con el mejor jugador del mundo en sus filas: Leo Messi. Aunque si se pudiese parar la máquina del tiempo y volver atrás probablemente no tomaría la misma decisión.

Ni títulos, ni cariño de parte del vestuario ni de la afición

Su primera temporada en ha sido decepcionante. No solo no ganó ninguno de los cuatro títulos a los que aspiraba si no que no terminó de enganchar con una parte del vestuario y no enamoró a la afición que no terminó de darle el cariño que tenía en el Calderón/Metropolitano.

Liga perdida y debacle y suplencia en Champions

Perder la Liga, pese a aventajar al antes del parón y ver cómo acababa a cinco puntos (siete unidades le metieron los blancos en 11 partidos) fue un palo duro. Pero sin duda, la debacle en los cuartos de final de la ante el Bayern con un 2-8 histórico fue algo de lo que tardará en recuperarse. En el partido más importante de la temporada donde se quedó en el banquillo, para más señas.

500 minutos menos y más suplencias

En verdad disputó el mismo número de partidos que en la temporada anterior como rojiblanco (48), pero su peso en el equipo bajó. Los 3503 minutos repartidos en esos 48 encuentros llegaron con solo 41 titularidades. Y eso que Suárez y Messi estuvieron lesionados parte de la temporada e incluso Dembélé, su competencia directa para compartir tridente, apenas jugó tras 7 meses en el dique seco. Por poner una comparación con su última temporada en rojo y blanco, allí sumó 4069 minutos en esos 48 mismos partidos (566 más) y fue titular en 47 encuentros (6 más que de azulgrana).

15 goles, su peor cifra en siete temporadas

En cuanto a su bagaje goleador, no rindió acorde a lo esperado. No superó los 20 goles, algo que no le había pasado en las seis temporadas anteriores ya fuera en las filas de la o en las del Atlético de Madrid donde alcanzó el cénit con 32 dianas en la temporada 2015-2016 cuando se quedó a las puertas de ganar la Champions. Sus 15 dianas son insuficientes para alguien que un día peleó poder sentarse a la mesa de Messi y Cristiano, pero cuya realidad ahora es bien distinta.

¿Entrará en la operación salida del Barça?

En la limpia que quiere hacer el Barça no sabe aún si entra o no, pues la inversión de 135 millones de euros (120 ‘kilos’ costó el fichaje + 15 millones extras por una compensación extraña) pesa demasiado. Solo el , en el caso de que Neymar saliese del equipo, podría ser el acomodo de un futbolista que llegó a tenerlo casi todo, pero que se arriesgó, le salió mal y comprobó que lejos del Atlético de Madrid, al igual que le pasó a Cristiano con el Real Madrid, hace frío.