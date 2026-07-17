Griezmann: «Mis mensajes traen mala suerte a los jugadores en la final del Mundial»

El francés Antoine Griezmann, campeón en 2018 y subcampeón en 2022, admite que las horas antes de la final son muy tensas y que los jugadores solo se relajan cuando el árbitro pita el inicio.

Griezmann, del Orlando City, sabe lo que es jugar una final tras ganar en 2018 y ser subcampeón en 2022, y admite: «Hay mucho nerviosismo».

El delantero francés explicó que el camino hasta el pitido inicial se asemeja a un viaje lleno de emociones encontradas, y declaró en unas declaraciones recogidas por el diario español «Marca»: «Esperas con impaciencia la hora del partido, y te pasan por la cabeza muchas situaciones. Luego llegas al estadio, ves las banderas, a la afición con tu camiseta y sientes alegría, pasión y orgullo, pero también nervios, hasta que el árbitro pita el inicio».

Griezmann seguirá la final entre España y Argentina con interés, pues tiene amigos y excompañeros en ambos equipos, pero prefirió no escribirles para no “dar mala suerte”.

También reveló su breve charla con Marcos Llorente tras la eliminación de Francia a manos de España y concluyó: «Está muy contento. Y creo que todo el país está muy contento. Deben disfrutar, es un momento único que quizá no se repita».

Sobre su llegada a la MLS con el Orlando City, explicó: «Siempre soñé con terminar mi carrera aquí. Quería llegar en mi mejor momento físico y mental. Hablé con los responsables del club, me gustó su filosofía y la ciudad me encantó. Llamé a mi mujer y le dije: es el momento ideal para mudarnos y dar este gran paso».