Valverde: "¿Si me siento cuestionado? Supongo que se hablará de mí"

El 'txingurri' lamenta haber tenido "el partido en la mano" para ver cómo "no estuvimos bien puntualmente" y no se muestra inquieto por su futuro.

REACCIONES

ERNESTO VALVERDE compareció en rueda de prensa después de la derrota del por 2-3 ante el en la segunda semifinal de la Supercopa de disputada en el estadio King Abdullah de Jeddah, en Arabia Saudí.

Empate. "Teníamos el partido dominado pero hay detalles y no puedes descuidarte. Ha sido un partido en el que hemos dominado, costó más en los primeros minutos pero luego dominamos y nos repusimos al gol inicial del Atlético, teníamos el partido en la mano y el Atlético le dio la vuelta en dos jugadas, fue un partido completo en el que no estuvimos bien puntualmente".

¿Qué pasó? "El empate a 2 vino después de una situación en la que no supimos parar el juego, nos desbordaron por dentro con la defensa abierta, pusieron jugadores rápidos arriba y nos sorprendieron en esa jugada, no creo que nos hayamos visto desbordados sino que han sido dos situaciones puntuales en un partido que teníamos controlado".

Dominio sin victoria . "Ellos han tenido un gran acierto, son un gran equipo, no te puedes descuidar y hay una final en juego, se trata no solo de generar sino también de acertar y de que no te acierten y ha habido momentos en los que no hemos estado bien, nos han hecho daño cuando parecía que el juego iba a nuestro favor, me encantaría que el contrario se ha puesto por delante y que le dimos la vuelta pero ha sido al revés".

Futuro en el banquillo . "Los entrenadores nos movemos siempre con la idea de trabajar y darlo todo en cada partido, sabemos como es el fútbol y que siempre hay inestabilidad permanente cuando no hay resultados o cuando pierdes, como ha sucedido, supongo que se hablará de esto y de otras cosas porque es inevitable pero yo me dedico a lo mío".

ANTOINE GRIEZMANN atendió a las televisiones con derechos desde el césped.

Fallo propio. "Creo que falle yo el pase a Sammy y viene su gol, son cosas que pasan y que pueden costar una Liga o una , hay que trabajar".

VAR . "Aquí está el VAR para ayudar al fútbol, a veces ayuda y a veces va en contra, es así".

Finalistas sin título de campeón . "Da igual quien juegue la final, juegan los que han ganado las semis".