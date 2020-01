Setién: "No me ha gustado el equipo"

El cántabro lamenta "la falta de clarividencia en determinadas situaciones" de sus jugadores.

QUIQUE SETIÉN atendió a los micrófonos de DAZN tras ganar 1 a 2 a domicilio del Ibiza, un resultado que clasifica al para la siguiente ronda de la .

Victoria . "Sabíamos que no iba a ser nada fácil, hemos puesto a los jugadores en situación real de lo que nos íbamos a encontrar y no nos hemos confundido ni diez centímetros, ha sido muy complicado y muy duro, hemos estado imprecisos y ellos se han encontrado con un gol, lo cual nos hizo jugar a remolque y a ellos les dio confianza".

Sin remates en el primer tiempo . "No hemos sido muy precisos y ellos nos han encerrado bien, cuando hemos podido superarles hemos recibido alguna falta y la realidad es que ellos han estado bien y nosotros no, no estuvimos cómodos con el balón y es algo que trataremos de mejorar, el otro día tuvimos mucho más control y hoy dimos muchas facilidades, no tuvimos ni paciencia ni precisión".

Griezmann . "No es fácil para los puntas, igual que Ansu o Carles, porque ellos han cerrado por dentro y el campo se ha puesto muy rápido y no hemos podido hacer buenos controles y buenos pases".

Carles, Riqui y Ansu . "Ha sido complicado para ellos, ha habido mucho contacto y situaciones difíciles para resolver porque había poco espacio pero estoy contento con el trabajo que han hecho".

El técnico del Barcelona compareció más tarde en rueda de prensa en el estadio de Can Misses de Ibiza.

Cambio de sistema . "Sabíamos que iba a ser tremendamente complicado porque el Ibiza es un equipo fuerte que ha hecho un gran partido defensivo y ha tenido la suerte de marcar, nos ha costado encontrar el camino a su portería, tuvimos muchas pérdidas, les dimos vida y perdimos confianza, le doy un mérito importante al rival y habrá muchas veces en las que no podremos marcar pero teniendo el balón podemos desgastar al rival, los partidos duran noventa minutos y el equipo ha seguido insistiendo a pesar de no haber tenido claridad para llegar arriba".

Falta de control . "Cometimos muchas imprecisiones y pérdidas que dieron mucha vida al rival y es lo que queremos evitar, con el gol en contra hubo jugadores que se precipitaron ante un equipo que se encerró muy bien, estas situaciones generan desconfianza y eso es algo que tenemos que controlar".

Imprecisión . "Empatar siempre es una opción, si hubiera habido partido de vuelta habría sido diferente, estos son partidos trampa en los que el rival aprieta mucho y se entregan al máximo, hemos estado concentrados pero no tuvimos la clarividencia para gestionar algunas cosas".

Solo tres remates . "Le doy mucho mérito al Ibiza, para nosotros no ha sido nada fácil llegar, se han cerrado muy bien y no tuvimos clarividencia en el control y los pases, queríamos poner la pausa pero no pudimos".

Ansu . "Tiene unas grandes condiciones e, igual que el resto, iremos viendo sus condiciones y tendrá más o menos protagonismo en función de sus condiciones".

Rendimiento . "El equipo no me ha gustado pero entiendo las dificultades que uno se encuentra en un partido como este, no había el control que permite un campo de hierba natural, había un equipo agresivo e intenso que nos cerró muy bien pero de este partido sacamos conclusiones que nos servirán para el futuro, cuando haces las cosas mal es cuando se pueden mejorar".

Ibiza . "Si juega como hoy es candidato al ascenso, sin duda".

Por su parte, ANTOINE GRIEZMANN atendió a los micrófonos DAZN.

☔ ¡Se puso difícil entre la lluvia y el paraguas, pero lo conseguimos!



Las palabras de @AntoGriezmann en el micrófono de @lucia_villalon pic.twitter.com/5WFAS8HZMV — DAZN (@DAZN_ES) January 22, 2020

Nuevo sistema . "No hicimos ningún remate en el primer tiempo, era un nuevo sistema y tuvimos que acostumbrarnos".

Mejorar . "Tenemos que coger confianza con el balón, tenemos que movernos en ataque, iremos cogiendo la táctica del míster"

Sin Messi . "Hicimos un gran trabajo, especialmente en el segundo tiempo, y tengo que agradecer los pases de los compañeros, que me permitieron hacer gol".

Dos remates, dos goles . "Estaba un poco más arriba, me tocaba esperar alguna ocasión, fueron dos y las dos fueron dentro".