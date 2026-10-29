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Antoine Griezmann marcó un gol y asistió en otro, y Orlando City se marchó al descanso con una ventaja de 2-0 en Soldier Field. Robert Lewandowski estuvo cerca de recortar distancias, pero fueron Jonathan Bamba y Maren Haile-Selassie quienes lograron que Chicago Fire igualara el partido 2-2.

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El fútbol rara vez sigue el guion hasta que cae el telón. En Soldier Field, Orlando City parecía haber escrito una primera parte de eficacia implacable, pero Chicago Fire rompió el guion tras el descanso. Fue una noche de contrastes: a la precisión de los visitantes acabó respondiendo la perseverancia de los locales.

Griezmann dirige el juego y Orlando golpea pronto

Orlando solo necesitó seis minutos para superar la defensa de Chicago. Iván Angulo marcó tras una asistencia de Antoine Griezmann, protagonista desde el inicio. Chicago tuvo la mayor parte de la posesión y las mejores ocasiones, pero parecía vulnerable cada vez que Orlando salía al ataque.

Griezmann pasó de asistente a goleador en el minuto 35. Recibió el balón fuera del área y colocó un disparo lejos del alcance de Chris Brady para poner el 2-0. Vinícius Nogueira le dio el pase y, con su asistencia anterior a Angulo, Griezmann había participado en un gol por duodécimo partido consecutivo de la MLS, igualando el récord del club establecido por Martín Ojeda en 2025.

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Lewandowski se queda sin gol mientras Chicago busca la remontada

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Robert Lewandowski fue el jugador más peligroso de Chicago en la primera parte. Salió de delantero y dispuso de dos ocasiones claras en los primeros 20 minutos: un remate de cabeza sin consecuencias y una espectacular tijera que se estrelló en el poste. El delantero polaco, que llevaba casi dos meses sin marcar, se quedó frustrado, y Chicago se marchó al descanso dos goles por detrás pese a haber controlado buena parte del juego.

Bamba impulsa la reacción

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Gregg Berhalter dio entrada a Jonathan Bamba por Sergio Oregel en el descanso, y el cambio surtió efecto. Chicago encerró a Orlando en su propio campo y recortó distancias en el minuto 57. Bamba marcó a pase de Leonardo Barroso y el estadio despertó.

Haile-Selassie empata el partido

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El empate llegó en el minuto 69. Bamba, partícipe en los dos goles, asistió a Maren Haile-Selassie, que puso el 2-2. Chicago terminó con un 58 % de posesión y más del doble de remates que Orlando. Lewandowski tuvo otra ocasión en el minuto 65, pero no logró aprovecharla.

Un resultado justo para ambos equipos

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Orlando no se encerró atrás tras el empate, pero Chicago mantuvo la presión en los últimos minutos. David Brekalo, de Orlando, vio una tarjeta amarilla en el minuto 76 y ninguno de los dos equipos encontró el gol de la victoria.

El punto deja a Chicago cuarto en la Conferencia Este a falta de dos partidos. Orlando amplió a cinco encuentros su racha sin perder y está cerca de asegurarse una plaza en los playoffs. Para Orlando fue una oportunidad perdida de conseguir más; para Chicago, un empate que supo a victoria después de lo ocurrido en la primera parte.