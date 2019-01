Griezmann alaba a sus compañeros: "Sabemos que tenemos atrás a los mejores defensas. A Godín, que sigue a lo suyo como siempre"

El francés marcó el único tanto en la victoria ante el Levante. El atacante quiso restarse méritos en la victoria y los trasladó a sus compañeros.

Griezmann quiso quitarse méritos en la victoria ante el Levante y trasladarlos hacia la defensa, personalizándolo en Godín. Cabe recordar que el uruguayo, amigo del jugador galo, no ha renovado con el Atlético y termina contrato este próximo junio.

Sobre el partido: "Hemos estado mal en ataque. Yo el primero, fallando pases. No sé si era por la hora, pero no sé, me pesaban las piernas. Y luego sabemos que tenemos atrás a los mejores defensas, a Godín, que sigue a lo suyo como siempre. Siempre haciendo bien las cosas. Savic que se ha lesionado, pero Giménez estaba preparado, estaba listo para jugar. Y eso es nuestra fuerza", decía al micrófono de beIN Sports.

El Atlético ha ganado de nuevo por la mínima, en esta ocasión frente al Levante, con gol de Griezmann y gran actuación de toda la zaga colchonera, empezando por Oblak y Godín.