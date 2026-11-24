Cómo ver el Grecia sub-17 vs. Catar sub-17 con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

México VIX

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita el servicio del titular oficial de los derechos. Entra en su sitio web o abre su aplicación oficial de streaming.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del titular oficial de los derechos para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 3 25 nov 2026 - 09:30

Grecia sub-17 se enfrenta a Catar sub-17 en un partido del Grupo A del Mundial sub-17. La sede y la hora de inicio aún no se han confirmado.

Grecia llega en un buen momento. Ha ganado sus dos primeros partidos del torneo y lidera el grupo.

La más reciente de esas victorias fue ante Panamá sub-17, por 2-1, el 22 de noviembre. Tres días antes había vencido a Egipto sub-17.

Catar ha tenido un comienzo más irregular. Ganó 2-0 a Panamá sub-17 en su primer partido y después perdió 2-0 ante Egipto sub-17 el 22 de noviembre.

Ese resultado deja a Catar tercero en el Grupo A, por lo que buscará reaccionar ante el líder.

Grecia intentará aprovechar su buen arranque, mientras que Catar necesita puntos para mantener sus opciones de clasificación. Esto es lo que sabemos sobre cómo seguir el partido.

Noticias de los equipos y convocatorias