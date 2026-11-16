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Grecia ganó este lunes 1-0 a Serbia en casa, tres días después de la goleada por 7-0 sufrida ante Países Bajos. La campeona de Europa de 2004 termina así con once puntos en el grupo B, una cifra insuficiente para alcanzar los cuartos de final de la Liga de Naciones al acabar tercera. Alemania y Países Bajos sí avanzan, en primera y segunda posición, respectivamente.

Lazaros Rota apareció ante Djordje Petrovic pasada la media hora, pero el portero mantuvo su portería a cero. Poco después, Petrovic evitó el gol de Christos Tzolis con una gran parada.

Grecia dominó y tuvo mucha más posesión, pero los goles no llegaron. El marcador seguía 0-0 cuando sonó el silbato del descanso en el Panthessalikostadion de Volos.

Los griegos siguieron insistiendo tras el descanso, sobre todo por medio de un activo Tzolis. Konstantinos Karetsas falló desde una posición favorable y dio a Petrovic la oportunidad de intervenir.

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El equipo serbio resistió pese a la presión. Dusan Tadic entró a los 65 minutos en sustitución del agotado Aleksandar Mitrovic.

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El 1-0 de Grecia llegó a falta de 20 minutos. Georgios Masouras definió con calma tras recibir un pase de Vangelis Pavlidis, para alegría de la afición griega.

Grecia también fue superior en la recta final, aunque el 1-0 mantuvo la emoción. Serbia aún lo intentó, pero no le bastó para lograr un empate tardío y sumar al menos un punto más en la fase de grupos de la Liga de Naciones. Sergej Milinkovic-Savic remató de cabeza al larguero en el tiempo añadido.

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Los griegos ganaron, pero no terminaron entre los dos primeros del grupo B. Un revés después de los buenos resultados ante Alemania (victoria por 0-1) y Países Bajos (2-2 tras ir ganando 2-0).