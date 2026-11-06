El extremo inglés Jack Grealish regresó a los entrenamientos de su club, el Everton, tras su ausencia en los tres últimos partidos del equipo por una decisión disciplinaria, lo que abre la puerta a recuperar su lugar en el once titular una vez concluido el próximo parón internacional.

El jugador, de 31 años, fue apartado de los planes del técnico escocés David Moyes la semana pasada, tras incumplir el reglamento interno del club. El astro de la selección de Inglaterra no juega con el Everton desde la derrota ante el Chelsea el pasado 17 de octubre, al haberse ausentado de una de las sesiones de entrenamiento, lo que provocó su exclusión de los dos últimos partidos ante el Newcastle.

Grealish no estará presente en el duelo ante el Coventry de esta noche del viernes, pero su regreso a los entrenamientos le brinda una gran oportunidad de participar en el encuentro ante el Brentford previsto para el próximo 23 de noviembre, según explicó el diario británico «The Sun».

David Moyes se pronunció durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Coventry y confirmó la próxima vuelta del jugador a los entrenamientos grupales: «No, Jack no está disponible para jugar en este momento. No voy a revelar el plan detallado, pero volveremos a trabajar con Jack muy pronto».

Próximos partidos BRE Premier League 15:00 EVE

El diario británico había desvelado los entresijos de las salidas nocturnas que precedieron a la sanción disciplinaria: el jugador, que percibe 300.000 libras esterlinas semanales, asistió a la gala de premios «Pride of Britain» en Londres el 19 de octubre, antes de dirigirse a un local de karaoke en la zona de Victoria hasta primeras horas de la madrugada.

El astro inglés también fue visto al día siguiente en un hotel de la localidad de Wilmslow en compañía de sus compañeros en el Everton Jordan Pickford y Tyler Dibling, junto a su excompañero en el Manchester City Kyle Walker.

Moyes se negó a entrar en los detalles concretos de la falta de Grealish e insistió en que la sanción fue una decisión interna del club.

Cabe recordar que Grealish ha disputado 6 partidos con el Everton esta temporada sin marcar ningún gol, después de haber firmado una temporada destacada durante su primera etapa de cesión la campaña pasada, antes de que la terminara una grave lesión en el pie.