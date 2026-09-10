Graziani, crítico: «No sirve de nada que el Milan fiche a Gonçalo Ramos para luego descubrir en las estadísticas que ha sido el futbolista que más ha corrido de todos: es algo absurdo»

Ciccio Graziani, exdelantero y actual comentarista, se expresó así en RadioSportiva sobre el Juventus-Milan del domingo por la noche: "No me gustó la actuación del Milan y menos aún la de la Juventus: jugaba en casa y podía haber arriesgado más, pero en cambio fue un partido deslucido. Las únicas dos emociones fueron los dos goles; luego, a lo largo de los 95 minutos, se tiró poquísimo a puerta, quizá tres veces por cada equipo. No sirve de nada que el Milan fiche a Goncalo Ramos para luego descubrir por los números que fue el futbolista que más corrió de todos: es una cosa absurda. Ramos se encuentra apoyando a Saelemaekers y Rabiot, pero peligro en la portería, casi cero. Si el Milan lo hubiera ganado, habría sido para gritar escándalo. Luego entró este chaval, Cisse, que marcó la diferencia de inmediato. Apostar por los jóvenes, evidentemente, da sus frutos, y eso también debe saberlo Amorim. Si quieres arriesgar algo, por ejemplo, yo habría probado a poner a Camarda en ataque junto a Goncalo Ramos. Y, sin embargo, aquí no se cree en los jóvenes. Ahora démosle un poco de tiempo a este técnico extranjero para que entre en sus ideas de fútbol, siempre que lo consiga. Pero Amorim ya ha entendido una cosa: que en Italia lo importante es no perder. Si no pierdes, siempre sales del paso, solo llegan críticas veladas; el verdadero problema nace cuando pierdes. Y entonces un entrenador dice: 'No gano, pero mientras tanto no quiero perder'. Efectivamente, el Milan, más allá de algún lesionado, ¿con ese equipo se puede pensar que haga algo más? Según yo, sí. Y, sin embargo, hemos visto a dos equipos que jugaron no para ganar, sino para no perder, y es distinto. Por desgracia, en Italia sucede con demasiada frecuencia".
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