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Lorenzo Colombo acababa de entrar en el Sassuolo-Genoa cuando quedó tendido en el césped tras una torsión antinatural de la rodilla: últimas noticias sobre el estado del delantero.

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El partido de Lorenzo Colombo solo duró cinco minutos. El delantero del Genoa, nacido en 2002, lleva un mes arrastrando problemas en el tobillo que Danele De Rossi esperaba que se hubieran resuelto durante el parón. Entró por Osmajic en el minuto 83 del encuentro que el Genoa ganó 2-0 al Sassuolo, con un doblete del montenegrino, pero tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 88, cuando ya no quedaban cambios, por una lesión de rodilla que resultó ser muy grave.

ROTURA DEL CRUZADO

El Genoa confirmó las primeras malas impresiones llegadas desde el Mapei Stadium mediante un comunicado oficial con los resultados de las pruebas realizadas a Colombo. El diagnóstico fue contundente: lesión del ligamento cruzado.

"El Genoa CFC comunica que las pruebas realizadas al futbolista Lorenzo Colombo han revelado una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. En los próximos días, el delantero pasará las consultas necesarias para proceder a la intervención quirúrgica reconstructiva".

TIEMPO DE RECUPERACIÓN

Colombo tendrá que permanecer mucho tiempo alejado de los terrenos de juego: el plazo de recuperación se estima en unos seis meses. El delantero centro del Genoa espera volver al menos para los últimos partidos de liga, pero su temporada ya puede darse por comprometida, si no directamente por terminada.

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QUÉ OCURRIÓ

Bajo una lluvia intensa y sobre un césped resbaladizo, Colombo fue a disputar el balón con Cinquegrano para intentar arrebatárselo. Aunque no llegó a hacerlo, cayó inmediatamente al suelo con claros signos de dolor. En un primer momento, el cuerpo médico temió lo peor por la posición en la que había quedado tendido el delantero, pero después resultó evidente que el problema era en realidad puramente físico y, concretamente, estaba en la rodilla.

DIRECTO A LOS VESTUARIOS

Sin cambios disponibles, Colombo tuvo que abandonar el terreno de juego y dirigirse directamente a los vestuarios. El exdelantero del Lecce tuvo que ser sacado del campo en brazos por el cuerpo médico. Las primeras informaciones ya apuntaban a que el problema era grave: las pruebas, por desgracia, lo confirmaron.