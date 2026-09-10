En una larga publicación en su perfil de Instagram, el extremo de 26 años del Leeds United anunció que en el futuro ya no quiere jugar con la selección suiza. Sin embargo, el motivo no es en absoluto la falta de minutos, sino la confianza rota y las promesas incumplidas por parte del seleccionador Murat Yakin.

Sobre todo durante el pasado Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, cuando los helvéticos alcanzaron los cuartos de final y allí cayeron únicamente ante la posterior finalista Argentina, se habría producido un trato hacia él que ya no está dispuesto a tolerar por más tiempo.

"Para mí, fue el momento más difícil de mi carrera hasta ahora. Tras pensarlo detenidamente, he decidido retirarme de la selección suiza hasta nuevo aviso. Esta decisión me resulta extremadamente difícil, pero quiero y debo decirla ahora. Nunca hubo nada más grande para mí que jugar con Suiza", escribió Okafor.

El jugador de 26 años "también habría querido seguir jugando para Suiza en el futuro y darlo todo por nuestro país", pero eso "ya no es posible para mí en las circunstancias actuales". "Es importante para mí dejar una cosa clara: esta decisión no tiene nada que ver con los minutos de juego". También durante el torneo del Mundial aceptó su papel y siempre se puso "al servicio del equipo. Fue un gran honor para mí estar con mi país en el Mundial".

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Noah Okafor dispara contra Murat Yakin: "Han pasado cosas que me han golpeado profundamente"

En su comunicado, Okafor escribe que, tras una conversación con Yakin y una gran temporada en el Leeds, llegó al Mundial con buenas sensaciones y lleno de motivación. Sin embargo, lo que vivió allí después le decepcionó aún más.

"Han pasado cosas que me han golpeado profundamente. La confianza se ha visto dañada. No se cumplieron promesas. Y cuando pude jugar contra Argelia, incluso ante pequeños errores lejos de nuestra portería se reaccionó de una manera que me afectó profundamente", afirmó Okafor. Por eso, "en las semanas posteriores pensé mucho" y tomó para sí la decisión de que "no quiero seguir jugando con la selección bajo el actual entrenador".

Aun así, desea lo mejor para el futuro tanto al seleccionador Yakin como al equipo. El técnico de los helvéticos ha logrado algo histórico, pero aun así siempre debe haber respeto y confianza mutuos. "No veo esa base para los próximos años", escribió Okafor.

En el torneo de Estados Unidos, Canadá y México, el atacante solo tuvo minutos en los dieciseisavos de final contra Argelia. En los otros cinco partidos permaneció en el banquillo durante los 90 minutos.