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El Al Ittihad se mantiene firme en la defensa de sus derechos en la denuncia que presentó ante la FIFA contra su exentrenador, Sérgio Conceição.

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Según informó el diario portugués A Bola, el caso gira en torno a la reclamación del técnico portugués, que exige cobrar la totalidad de las cantidades pendientes de su contrato con el Al Ittihad tras la rescisión del vínculo entre ambas partes.

Según el diario saudí «Al Riyadiyah», el Al Ittihad basa su postura en una cláusula de rescisión acordada en el momento de la firma, cuyo importe equivale aproximadamente a cuatro meses de salario, mientras que el técnico portugués insiste en recibir una indemnización completa por el periodo que le restaba de contrato, de unos dos años.

La directiva del Al Ittihad ya ha presentado a la FIFA todas las justificaciones y los documentos necesarios.

Al Riyadiyah explicó: «En caso de que persista el desacuerdo y no se alcance un acuerdo amistoso, el club saudí no descarta acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo».

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El diario saudí señaló además que el contrato de Conceição incluía una cláusula que otorgaba al Al Ittihad el derecho a rescindirlo sin asumir obligaciones económicas adicionales si el entrenador no lograba situar al equipo entre los tres primeros clasificados durante la segunda y la tercera temporada.

Próximos partidos ITT AFC Liga de Campeones 13:15 PAT

Sérgio Conceição llegó al Al Ittihad a mitad de la pasada temporada, y bajo su dirección el equipo sumó 22 victorias en 42 partidos.

El Al Ittihad terminó la pasada campaña en la quinta posición de la Roshn Saudi League, y su andadura en la Liga de Campeones de la AFC Élite se detuvo en los cuartos de final, tras caer eliminado ante el Machida Zelvia japonés.