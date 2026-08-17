Así lo informa el diario deportivo español Mundo Deportivo. Según esa información, el lateral habría llegado a un acuerdo con su club, Al-Hilal, para la rescisión de su contrato, al parecer después de mensajes claros y mucha presión por parte del portugués. Anteriormente se asumía que Cancelo le costaría a los catalanes una cantidad de traspaso de entre ocho y diez millones de euros.

Cancelo llegó a Barcelona el lunes por la tarde y confirmó a los periodistas que le había dejado las cosas claras a Al-Hilal. «O vengo aquí o no juego durante un año y cobro mi salario», dijo a los reporteros. «Al final salió bien. Estoy donde quiero estar», añadió, feliz.

En el Barça, según la información, Joao Cancelo firmará un contrato hasta 2029. Ya estuvo cedido en el club catalán en la temporada 2023/24 y en la segunda vuelta de la pasada campaña. Ahora se producirá su nuevo regreso a Barcelona, un final feliz tras unas negociaciones complicadas, como volvió a confirmar: «Estoy muy feliz, ya lo estaba esperando y pensaba que sería más fácil», dijo. Para el Barça, que sigue tocado económicamente, el traspaso a coste cero es una buena noticia en tiempos difíciles.

Al-Hilal todavía había pagado 25 millones de euros en 2024 para fichar al portugués procedente del Manchester City, donde no tenía una relación demasiado buena con el entrenador Pep Guardiola. En la temporada 2022/23, Cancelo también jugó durante medio año en el Bayern de Múnich, que no hizo uso de su opción de compra ante su valor de mercado de entonces, de 50 millones de euros.