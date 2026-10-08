Granit Xhaka condenado por la Fiscalía por usar un certificado falso de coronavirus

Granit Xhaka anunció este jueves que ha sido condenado por el Ministerio Público de Lucerna por el uso de un certificado covid falso. El capitán de la selección suiza recibió una multa económica condicional.

El mes pasado salió a la luz que Xhaka y también Breel Embolo habían utilizado un certificado de vacunación falso. Por ello, fueron apartados de la convocatoria de la selección suiza para la última ventana internacional.

Xhaka explicó que tenía una "profunda desconfianza hacia la vacuna" y que tuvo que lidiar con "miedos e incertidumbre".

Xhaka ha recibido una pena condicional de 3.000 francos (3.217 euros) al día durante cincuenta días. Eso equivale a un importe total de 150.000 francos, unos 160.000 euros, con un periodo de prueba de dos años.

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"Hace unas semanas ya expresé aquí mi opinión y dije que asumo la responsabilidad de mi decisión", escribió Xhaka este jueves en Instagram. "Me mantengo en ello."

"Después de haber prestado una declaración completa ante el Ministerio Público, el fiscal ha tomado ahora una decisión".

"He sido condenado en rebeldía por obtener una declaración falsa y he recibido una multa condicional de 50 cuotas diarias de 3.000 francos suizos, con un periodo de prueba de dos años".

"Eso significa que la pena no se ejecutará siempre que no cometa nuevas infracciones durante este periodo. Ya he pagado las costas procesales".

"Acepto la decisión y asumo la responsabilidad. Gracias por las numerosas muestras de apoyo en las últimas semanas. Significan mucho para mí", señaló el centrocampista de 34 años del Sunderland.



