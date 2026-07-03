Granit Xhaka (33) toma una decisión sorprendente sobre su futuro en el ámbito de los clubes durante el Mundial

El Chelsea no ha logrado fichar a Granit Xhaka, quien ha decidido permanecer en el Sunderland, según medios ingleses.

En junio, The Athletic informó que el Chelsea lo quería y le ofrecía un salario muy superior al que percibe en el Sunderland.

Además, podría volver a trabajar con Xabi Alonso, quien dirigirá al Chelsea la próxima temporada.

Ambos ya trabajaron con éxito en el Bayer Leverkusen, donde Xhaka, como capitán, conquistó el doblete nacional invicto y alcanzó la final de la Europa League bajo la dirección de Alonso.

Además, parecía su última oportunidad de fichar por un grande, pues cumplirá 34 años en septiembre.

Pese a todo, el centrocampista ha decidido respetar su contrato con el Sunderland, vigente hasta 2028. En su primera temporada con los Black Cats se convirtió en capitán y en ídolo de la afición.

Aunque se sintió tentado, ha optado por liderar al equipo la próxima temporada. Su sentido de responsabilidad como capitán y su vínculo con la afición fueron clave, según The Athletic.

El Sunderland siempre afirmó que no lo vendería, aunque una insistencia del jugador podría haber cambiado la decisión. Al aclarar su futuro, Xhaka ha acallado los rumores.

Ahora Xhaka se centra en el Mundial, donde Suiza ha ganado dos de los tres partidos de la fase de grupos y, en octavos, venció 2-0 a Argelia.