El partido entre el Paris Saint-Germain y el Rennes, previsto para la tarde del domingo dentro de la jornada inaugural de la Ligue 1, experimentó un cambio inesperado en su sede, después de que se decidiera trasladarlo del estadio Parque de los Príncipes al estadio del Rennes, debido al mal estado del césped del recinto parisino.

Estaba previsto que el Paris Saint-Germain recibiera al Rennes la tarde del domingo en uno de los primeros grandes duelos de la nueva temporada de la Ligue 1, pero la intensa ola de calor que azotó la capital francesa causó importantes daños al césped del Parque de los Príncipes, lo que puso en duda la celebración del encuentro en su fecha y sede originales.

Según la cadena RMC, la Liga de Fútbol Profesional francesa se encontraba ante dos opciones en caso de confirmarse que el césped del estadio no estaba en condiciones: aplazar el partido a una fecha posterior o trasladarlo al estadio del Rennes y disputarlo en su fecha fijada.

Tras estudiar las opciones disponibles, se optó por la segunda solución, de modo que el partido se disputará en Rennes la tarde del domingo.

El París no encontró un estadio alternativo

Según RMC, el Paris Saint-Germain trató de encontrar un estadio alternativo en la región de Isla de Francia, pero no logró hallar un recinto adecuado para acoger el enfrentamiento.

A raíz de ello, el club parisino se puso en contacto con los responsables del Rennes para preguntar por la posibilidad de disputar el partido en el estadio de este último, una petición que el club anfitrión aceptó, pese a que la decisión le impone complejos preparativos logísticos y organizativos en poco tiempo.

El Rennes prefería evitar el aplazamiento del partido, sobre todo porque ello habría aumentado la sobrecarga en el calendario del equipo, en vista de sus compromisos europeos y su preparación para la nueva temporada.

Posibles pérdidas económicas y organizativas

El traslado del partido a Rennes impone grandes retos al club francés, ya que deberá reorganizar el proceso de venta de entradas, así como los espacios de hospitalidad y VIP, además del impacto de la decisión sobre los abonados de temporada, que quizá no puedan asistir al encuentro.

Asimismo, habrá que hacer frente a los costes en los que el club ya había incurrido de cara a disputar el partido en París, incluidos los preparativos de viaje y alojamiento y otros gastos logísticos.

¿Se disputará también en Rennes el partido de vuelta?

La mayor controversia sigue estando ligada al futuro del partido de vuelta entre ambos equipos.

El Rennes afirma que lo ocurrido no representa un "intercambio" oficial de los partidos de ida y vuelta, sino simplemente el traslado del partido de ida a su estadio como solución de emergencia debido a la falta de condiciones del césped del estadio del Paris Saint-Germain.

En consecuencia, el Rennes considera que el partido de vuelta debe disputarse en su estadio como estaba previsto originalmente, conforme a los reglamentos de la Liga de Fútbol Profesional francesa, y que el traslado del partido del domingo no implica automáticamente la adopción de un cambio oficial entre los enfrentamientos de ida y vuelta.

Se espera que el comité de competiciones de la Liga de Fútbol Profesional francesa se encargue de estudiar la situación y tomar la decisión final sobre este asunto, mientras que el Rennes tiene la intención de defender sus derechos y preservar el suyo a acoger el partido de vuelta como estaba previsto en el calendario original.

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