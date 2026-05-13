Grandes noticias desde Inglaterra sobre el futuro de Michael Carrick en el Manchester United

El Manchester United mantendrá pronto conversaciones con Michael Carrick para ofrecerle el puesto de entrenador titular de forma definitiva, según Sky Sports. El club inglés quiere que el técnico interino siga al frente del equipo la próxima temporada.

Las conversaciones aún no han comenzado, pero están a punto de hacerlo. Antes del último partido de Liga, a domicilio contra el Brighton, ambas partes se sentarán a negociar.

Carrick, que reemplazó en enero a Rúben Amorim —autor de ocho triunfos, cinco derrotas y siete empates en veinte encuentros—, ya sustituyó interinamente a Darren Fletcher.

El exinternacional de 44 años ha logrado diez victorias en quince partidos, y el equipo ha escalado posiciones en la tabla.

Debutó con un 2-0 sobre el City y, una semana después, venció 2-3 en el Emirates al Arsenal.

Cuando asumió el cargo en la jornada 22, el equipo era séptimo; ahora ya es tercero y tiene garantizada la Champions.

Quedan dos jornadas: este fin de semana recibe al Nottingham Forest y el 24 de mayo visita a Brighton para cerrar el curso.