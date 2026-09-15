Grandes interrogantes en torno al fichaje millonario ‘desaparecido’ del Feyenoord: «¿Dónde está?»

Hay grandes interrogantes en torno al delantero del Feyenoord Stephano Carrillo. El mexicano, que fue fichado en febrero de 2025 por 2,5 millones de euros procedente de Santos, no aparece por ningún lado.

Carrillo fue llevado en su día a Róterdam por Dennis te Kloese. El delantero, que aún tiene solo veinte años, fue incorporado como una inversión de futuro.

El Feyenoord decidió cederlo el pasado verano al club asociado FC Dordrecht. Allí marcó cuatro veces en 34 partidos de la Keuken Kampioen Divisie.

En verano regresó al Feyenoord, pero desde entonces ha desaparecido sin dejar rastro. Robin van Persie lo mandó de vuelta en junio al equipo filial, que está dirigido por Adrie Poldervaart.

Sin embargo, esta temporada no entró ni una sola vez en la convocatoria de Poldervaart, señala 1908. El medio, muy bien informado, no tiene ni idea de qué ocurre con el mexicano.

Según 1908, percibe un salario relativamente alto en el Feyenoord, lo que complica encontrarle salida. Tiene contrato hasta mediados de 2029 en De Kuip.