Grandes duelos para el NEC en la fase de liga de la Europa League

El NEC ya conoce a sus rivales en la fase de liga de la Europa League. Benfica, Juventus, Dinamo Zagreb, Stade Rennes, Omonia Nicosia, NK Celje, Levski Sofia y Arabat serán sus oponentes. El primer partido se disputará el 16 o 17 de septiembre.

El club de Nimega entró este viernes en el sorteo desde el bombo 4. El NEC sabía de antemano que se mediría a ocho rivales diferentes: dos de cada bombo. De esos dos duelos, uno se jugará en casa y otro a domicilio. Un enfrentamiento con el FC Twente estaba descartado, ya que los clubes del mismo país no pueden quedar emparejados.

Los nombres más importantes estaban en el bombo 1. Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Olympique Lyon, AZ, Olympiakos, Real Sociedad y Olympique Marseille fueron incluidos en el primer bombo.

El NEC estaba en el bombo 4 junto a TSG Hoffenheim, Besiktas, União Torreense, Hapoel Beer Sheva, OFI Heraklion, Lillestrøm SK, Levski Sofia y Ararat Armenia.

Del bombo 1 salieron Benfica y Juventus. Dinamo Zagreb y Stade Rennes proceden del bombo 2, mientras que Omonia Nicosia y NK Celje llegan desde el bombo 3. Levski Sofia y Arabat son los últimos oponentes, procedentes del bombo 4.

¿En qué fechas juega el NEC en la Europa League?

La fase de liga comienza el 16 y 17 de septiembre. Después llegarán jornadas el 15 de octubre, 22 de octubre, 5 de noviembre, 26 de noviembre y 10 de diciembre. Tras el parón invernal, los dos últimos partidos están programados para el 21 y el 28 de enero. Todavía no se conoce qué rival le tocará al NEC en cada fecha. La UEFA dará a conocer el calendario definitivo, incluidas las fechas exactas y los horarios de inicio, como muy tarde el sábado 29 de agosto.

Los equipos que terminen entre el 1.º y el 8.º puesto se clasificarán directamente para los octavos de final. Los que acaben entre el 9.º y el 24.º disputarán una ronda intermedia. Los que finalicen entre el 25.º y el 36.º quedarán eliminados y tampoco caerán a la Conference League.

Los rivales del NEC en la Europa League: Benfica, Juventus, Dinamo Zagreb, Stade Rennes, Omonia Nicosia, NK Celje, Levski Sofia y Arabat