Cómo ver el Granada vs. AD Ceuta FC con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 16 29 nov 2026 - 08:00 Estadio Nuevo Los Carmenes

El Granada recibe al AD Ceuta FC en el Estadio Nuevo Los Cármenes en un partido de Segunda División que enfrenta a un aspirante al ascenso con un equipo situado cerca de la parte baja de la tabla.

El equipo de Pacheta ocupa la cuarta plaza de LaLiga2 y llega invicto en sus últimos cinco partidos. Ha ganado cuatro y empatado el otro.

Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Sabadell. Antes había vencido 1-0 a Las Palmas, y el Granada ha dejado su portería a cero en tres partidos de esa racha.

El Ceuta viaja a Andalucía en una situación mucho más complicada. El equipo de Sergio Lobera es 22.º en la tabla y ha perdido sus últimos cuatro partidos de liga.

Su última derrota fue un 3-2 ante el Almería, un partido en el que el Ceuta marcó dos goles, pero encajó tres. En sus últimos cinco encuentros ha recibido once tantos.

Los dos clubes se conocen bien de la temporada pasada, cuando el Ceuta ganó 2-1 en casa en febrero después de empatar 1-1 en Granada en diciembre.

Esto es lo que sabemos sobre cómo seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión del Granada vs. AD Ceuta FC. Actualizaremos esta página cuando se confirme un canal de televisión o una emisión en streaming.

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