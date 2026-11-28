Noticias del equipo

El Granada, dirigido por Pacheta, no tiene por ahora bajas por lesión ni sanciones registradas, y todavía no hay un once probable disponible.

El AD Ceuta de Sergio Lobera tampoco presenta ausencias ni sanciones en la información disponible. Se añadirán novedades de ambos equipos más cerca del inicio del partido.

Previa del partido

Segunda Division - Jornada 16 29 nov 2026 - 08:00 Estadio Nuevo Los Carmenes

El Granada recibe al AD Ceuta FC en el Estadio Nuevo Los Cármenes, en un partido de Segunda División que enfrenta a un aspirante con un equipo en apuros.

Los locales llegan en un gran momento. Están cuartos en la tabla y no pierden desde hace cinco jornadas, con cuatro victorias y un empate en ese tramo.

El último paso del equipo de Pacheta fue un 1-1 ante el Sabadell. Antes había ganado 1-0 al Las Palmas y 0-2 al Eldense, y su defensa ha dejado la portería a cero en tres de los últimos cinco encuentros.

El Ceuta de Sergio Lobera vive la situación contraria. Ocupa el puesto 22 y acumula cuatro derrotas consecutivas en liga, la última por 2-3 ante el Almería.

El equipo ceutí ha encajado once goles en sus últimos cinco partidos, y la defensa es su principal asignatura pendiente. Su única alegría reciente fue el triunfo por 1-2 en Copa del Rey ante el Poblense.

El antecedente más cercano también invita a la cautela para el Granada: el Ceuta ganó 2-1 en febrero. Estos son los detalles para seguir el partido por televisión y en streaming.

Form

El Granada suma cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue un 1-1 contra el Sabadell, y antes ganó 1-0 al Las Palmas y 0-3 al Cieza en Copa del Rey. Ha marcado nueve goles, ha encajado dos y ha mantenido la portería a cero en tres ocasiones.

El Ceuta registra una victoria y cuatro derrotas en el mismo periodo. Su último encuentro fue una derrota por 2-3 ante el Almería, y antes perdió 2-0 en Tenerife y 3-0 en Córdoba. Suma cuatro goles a favor y once en contra, con cuatro derrotas seguidas en liga.

Head-to-Head Record

El último duelo fue el 20 de febrero de 2026 en Segunda División, con victoria del AD Ceuta por 2-1 sobre el Granada. Antes, el 7 de diciembre de 2025, igualaron 1-1 en la misma competición, y en un amistoso de julio de 2023 el Granada ganó 2-0. En esos tres partidos hay una victoria para cada equipo y un empate, con cuatro goles del Granada y tres del Ceuta.

Standings

En la clasificación de Segunda División, el Granada ocupa la cuarta posición y el AD Ceuta FC la 22ª.