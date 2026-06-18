Gran susto en el partido entre Uzbekistán y Colombia: un cámara recibe un fuerte golpe de Abdukodir Khusanov

El jueves, un cámara que cubría el partido del Mundial entre Uzbekistán y Colombia recibió un fuerte golpe de Abdukodir Khusanov. El defensa del Manchester City lo atropelló tras un sprint; el cámara quedó tendido y recibió atención médica al instante.

A los 30 minutos del partido en Ciudad de México, Khusanov llegó tarde a un sprint ante Luis Díaz, derribó al colombiano y, sin poder evitarlo, impactó al cámara en la banda.

El impacto se transmitió en directo.

Díaz sintió el golpe, pero el cámara mostró aún más dolor y se agarró la pierna. El personal médico acreditado que estaba cerca acudió enseguida a ayudarlo.

Khusanov vio la amarilla y ambos jugadores siguieron en juego. Aún se desconoce la gravedad de la lesión del cámara, cuyo puesto en la banda quedó vacío tras el incidente.



