La Federación Egipcia de Fútbol ha anunciado que Islam Issa, jugador de la selección egipcia, ha sufrido una rotura del ligamento cruzado de la rodilla, lo que significa que se ha confirmado su ausencia en el Mundial de 2026, que se celebrará dentro de menos de tres meses en Estados Unidos, Canadá y México.

Islam Issa, de 30 años, sufrió una grave lesión en la rodilla durante el partido amistoso contra España, disputado ayer martes por la tarde en el estadio del Espanyol, como parte de los preparativos para el Mundial, y que terminó en empate a cero.

Hossam Hassan, seleccionador de los Faraones, se vio obligado a sustituir a Issa en el minuto 68 y a dar entrada a Haitham Hassan en su lugar.

Lea también:

Federación Egipcia: «Una minoría lanzó cánticos ofensivos... y abrimos nuestros brazos a España»

Issa había declarado ayer miércoles a la prensa que las informaciones que hablaban de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla eran falsas, señalando que se sometería a un examen médico nada más regresar a El Cairo.

Sin embargo, la Federación de Fútbol publicó hoy jueves un comunicado oficial en el que confirmaba que el jugador del Ceramica Cleopatra sufre una rotura del ligamento cruzado, lo que significa su ausencia en el Mundial, ya que este tipo de lesiones suelen requerir un periodo de recuperación de hasta seis meses.

La Federación de Fútbol señaló en su comunicado: «Las radiografías a las que se sometió Islam Issa han confirmado que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, tras acudir el jugador directamente a hacerse unas radiografías tras la llegada de la expedición de la selección egipcia a El Cairo esta mañana».

Se prevé que la ausencia de Islam Issa complique los planes de Hossam Hassan de cara al Mundial, ya que el jugador del Ceramica Cleopatra había demostrado su valía en la convocatoria de los Faraones.

Hassan apostó por las capacidades de Islam Issa y le dio la oportunidad de formar parte del once titular de la selección egipcia en los partidos amistosos contra Arabia Saudí y España durante el parón de la pasada jornada, ante la ausencia del capitán Mohamed Salah.

Issa aprovechó bien la oportunidad para mostrarse en su mejor versión, ya que marcó un gol contra los saudíes en la goleada de los Faraones, y también tuvo un buen rendimiento frente a los Matadores.

Issa ha disputado seis partidos con la selección de Egipto, y su gol contra Arabia Saudí es el único que ha marcado hasta ahora a nivel internacional.