Gran sorpresa: una lesión en el ligamento cruzado deja al estrella belga fuera del Mundial

El Aston Villa ha recibido un duro golpe tras confirmarse que su centrocampista Amadou Onana estará de baja durante un largo periodo, tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior durante la victoria de la selección de Bélgica sobre la de Estados Unidos en el Mundial el lunes.

Según «The Athletic», el jugador, de 24 años, tuvo que dejar el campo en el minuto 21 del partido de octavos que Bélgica ganó y luego se le vio con muletas y una rodillera en la rodilla derecha.

Romelu Lukaku celebró el cuarto gol de Bélgica levantando la camiseta de su compañero, con el dorsal 24.

La lesión complica los planes del Aston Villa, que pretendía construir el centro del campo alrededor del trío formado por Onana, Boubacar Kamara y Youri Tielemans.

El club no planeaba fichar en esa demarcación, pero ahora deberá replantearse el mercado.

Según The Athletic, el centrocampista Boubacar Kamara, que se lesionó la rodilla en enero, pretendía llegar al inicio de la pretemporada.

Kamara no juega desde que sufrió una rotura del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda el 10 de enero, en la tercera ronda de la Copa de la Liga ante el Tottenham.

Onana llegó al Villa procedente del Everton en 2024 y ha jugado 72 partidos, 38 de ellos la pasada temporada, cuando el equipo ganó la Liga Europa y se clasificó para la Liga de Campeones.

Con Bélgica ya en cuartos del Mundial tras ganar a Estados Unidos y enfrentar a España el viernes, su presencia en Villa Park se hace aún más valiosa.