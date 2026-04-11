Gran sorpresa: un nuevo paciente ingresa en el Hospital Al-Hilal antes del partido contra Al-Sadd

El Al-Hilal sufrió un nuevo revés antes del esperado duelo contra el Al-Sadd, programado para el lunes en los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia.

Horas antes, el club confirmó las lesiones de Mohamed Kano y Malcom de Oliveira en el tendón de la corva, por lo que tampoco jugarán.

Este sábado, el club informó además que Kalidou Koulibaly padece una lesión en el músculo anterior y tampoco viajará a Yeda.

Este sábado se le realizará una resonancia magnética para evaluar la gravedad y el tiempo de recuperación, un revés para el técnico Simone Inzaghi.

A estas ausencias se suman las de Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash y Youssef Akchichek.