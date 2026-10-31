France Football, organizadora de la votación, ya ha publicado los votos. De ellos se desprende que la superestrella argentina fue el único miembro del jurado que incluyó al joven Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen, entre sus tres candidatos al Trofeo Kopa.
El Trofeo Kopa se concede cada año al mejor jugador menor de 21 años. Solo pueden votar antiguos ganadores del Balón de Oro, entre ellos, además de Messi, Cristiano Ronaldo, Ousmane Dembélé y, por parte de Alemania, Lothar Matthäus, Matthias Sammer y Karl-Heinz Rummenigge.
Mientras que la mayoría de los miembros del jurado incluyeron en sus tres primeros puestos a los jóvenes del Barça Lamine Yamal y Pau Cubarsí, así como al talento del PSG Warren Zaïre-Emery, Messi se decantó, de forma algo sorprendente, por Maza junto a Lamine Yamal y Cubarsí.
No hay más detalles sobre los motivos de Messi para votar así, pero es posible que el jugador de 20 años del Leverkusen impresionara a la estrella del Inter Miami cuando se enfrentaron en el Mundial de 2026 disputado en Estados Unidos, Canadá y México.
¿Cómo ha sido hasta ahora la temporada de Ibrahim Maza en el Bayer Leverkusen?
Allí, las selecciones de Messi y Maza, Argentina y Argelia, se enfrentaron en el primer partido del grupo J. El joven futbolista de la Bundesliga jugó 82 minutos, mientras que Messi fue sustituido en el minuto 80.
Sin embargo, el partido dejó pocos momentos destacados para Maza en lo deportivo: los norteafricanos cayeron por 0-3 ante los sudamericanos. Argelia avanzó hasta los dieciseisavos de final tras vencer a Jordania y empatar con Austria, pero en esa ronda perdió por 0-2 ante Suiza.
El propio Maza fue titular en los cuatro partidos, aunque no participó en ningún gol. Mucho mejor le van las cosas desde el verano a nivel de clubes en el Bayer 04 Leverkusen, donde el futbolista de 20 años es un habitual a las órdenes del nuevo entrenador Carles Martínez.
Maza ya ha disputado 11 partidos entre todas las competiciones, en los que ha marcado tres goles y repartido tres asistencias. Su contrato con el equipo de Leverkusen, en el que juega desde el verano de 2025, se extiende hasta 2030.