Gran sorpresa en la Premier League: un entrenador entrega su contrato tras una pésima pretemporada

Eddie Howe ya no es el entrenador del Newcastle United, según ha informado Fabrizio Romano. El técnico ha decidido por sí mismo no continuar en el club.

Según The Athletic, la decisión de marcharse ha sido del propio Howe. En un principio, ambas partes querían comenzar juntas la próxima temporada, pero Howe ha decidido finalmente rescindir su contrato.

El entrenador, que llevaba ya cinco años al mando en St. James’ Park, quiere hacer una pausa en su carrera. El técnico, de 48 años, comunicó internamente su decisión el miércoles.

Newcastle ha reaccionado con gran rapidez y el sustituto de Howe ya está preparado. Matthias Jaissle, el entrenador alemán del Al-Ahli, debe convertirse en el nuevo técnico de Sean Steur y Sven Botman.

El pasado domingo, Newcastle comenzó la preparación con un amistoso ante el Gateshead, equipo de quinta división. Ese partido terminó 1-1. El miércoles perdió por 4-1 ante el Bristol City.

En 2025, el Newcastle ganó la Carabao Cup bajo el mando del saliente Howe. Además, en 2023 se volvió a disputar fútbol de la Liga de Campeones en Newcastle por primera vez en veinte años.